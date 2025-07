Alberobello celebra il gusto con la 7ª edizione di “Pasqualino Gourmet”: dal 7 al 14 agosto tra panini, musica e tradizione

ALBEROBELLO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese:, il festival che rende omaggio al celebre panino simbolo della capitale dei trulli. L’edizione 2025 – la settima – si terràin, trasformata per l’occasione in un vivacetra stand gastronomici, birre artigianali, musica live e divertimento per tutte le età. L’ingresso è libero.

Protagonista assoluto sarà naturalmente il Pasqualino, panino ideato alla fine degli anni ’50 da Pasquale Dell’Erba: una combinazione inedita di tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. Da spuntino degli studenti a simbolo gastronomico locale, oggi viene reinterpretato anche in chiave gourmet, mantenendo viva una tradizione autentica.

Panini, sapori locali e il “Premio Gastronomico”

Durante l’evento, sarà possibile assaggiare sia la versione tradizionale del panino che le sue numerose varianti creative, realizzate con eccellenze del territorio come il pane di Altamura, il caciocavallo silano e la farina Senatore Cappelli. Non mancheranno piatti tipici, carni alla brace, pesce fresco e prodotti artigianali locali. In palio, anche quest’anno, il Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet, destinato alla proposta più originale e gustosa ispirata al panino.

Musica live ogni sera e divertimento fino a notte

Ogni sera dalle 21:00, concerti dal vivo animeranno il festival, spaziando dalla musica popolare al rock, fino ai grandi successi internazionali. Viviano Bagnardi sarà protagonista dei DJ set tutte le sere dalle 23:00. Novità 2025: la collaborazione con la Fondazione Carnevale di Putignano, che curerà le installazioni in cartapesta presenti lungo il percorso.

🎶 Programma musicale:

7 agosto: Game Boy – successi dance anni ’80

8 agosto: Tormentoni – la festa dei tormentoni di tutti i tempi

9 agosto: Libera Nos A Malo – tribute band di Ligabue

10 agosto: 88Max – tribute band degli 883

11 agosto: Crazy 90’s – show anni ’90

12 agosto: Logico 2.0 – tribute band Cesare Cremonini

13 agosto: I Calanti – pizzica e musica popolare salentina

14 agosto: I Komandanti – cover band di Vasco Rossi con ospite speciale Il Gallo, storico bassista di Vasco

Un evento per tutta la famiglia

Oltre al gusto e alla musica, spazio anche al divertimento per i più piccoli, con aree gioco e attività dedicate. L’evento è organizzato dall’Associazione Gourmet Eventi di Alberobello, guidata da Luigi Giliberti, con il patrocinio del Comune di Alberobello, Confartigianato e l’Associazione Italiana Ristoratori di Strada.

📲 Maggiori informazioni e programma dettagliato sono disponibili sulle pagine social ufficiali di Pasqualino Gourmet (Facebook e Instagram).