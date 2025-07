“Alla ricerca dei colori”: la giovane pianista Anna Habruk incanta Trani con un recital di rara intensità al Palazzo delle Arti Beltrani

– Venerdì, alle ore 19:00 (apertura porte ore 18:30), ildelaccoglie uno degli appuntamenti più emozionanti del cartellone, il progetto ideato dain collaborazione con il. Protagonista della serata sarà la talentuosa, giovane pianista ucraina, con il recital pianistico, un’esperienza che promette di unire tecnica e sentimento in un viaggio musicale tra luce ed emozione.

Un viaggio tra suono e colore

Il format “Eccellenze in musica” nasce per valorizzare i migliori talenti emergenti della formazione musicale pugliese. Anna Habruk, cresciuta artisticamente tra Kharkiv, Kyiv e oggi il Conservatorio di Monopoli (nell’ambito del programma Erasmus+), è già riconosciuta a livello internazionale per la sua sensibilità interpretativa e per un curriculum che comprende importanti riconoscimenti e residenze artistiche, tra cui quella con “Artists at Risk” e Goethe-Institut in Germania.

“Alla ricerca dei colori” è più di un titolo: è una dichiarazione d’intenti. Il recital si propone come un’immersione sensoriale, in cui ogni nota del pianoforte si trasforma in sfumatura emotiva. Un’esperienza in cui il suono si fa pittura e la musica diventa strumento di introspezione.

Un programma ricco e visionario

La serata si aprirà con le “Variazioni” di Alemdar Karamanov, un brano di forte impatto emotivo. Seguirà “Images” di Claude Debussy, in cui l’impressionismo musicale evoca paesaggi acquatici e riflessi in movimento.

Il momento più contemporaneo sarà affidato a Brian Field e alle sue “Tre passioni per il nostro pianeta torturato”, composizione che fonde estetica e impegno ambientale attraverso il linguaggio dei suoni. Poi, l’intima poesia dei “Due brani per pianoforte, Op.2” di Valentin Silvestrov condurrà il pubblico in un’atmosfera sospesa tra sogno e malinconia.

Gran finale con la “Rhapsodie Espagnole” di Franz Liszt, un’esplosione di virtuosismo e passione che chiuderà il recital con energia e calore.

Biglietti e info

🎫 Prezzo : €10 (intero), €8 (soci partner) – posti numerati

🕒 Orario : 19:00 (apertura porte 18:30)

🏛️ Dove : Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani 51 – Trani

📆 Quando : Venerdì 18 luglio 2025

🔗 Acquisto biglietti : Botteghino Palazzo delle Arti Beltrani (mar-dom, 16:00–21:00) Online su Vivaticket – Evento “Alla ricerca dei colori” Valido anche con Carta del Docente



🎟️ Il biglietto comprende anche la visita al Museo nella giornata del concerto (dalle 16:00 fino alle 19:00).

📚 Per consultare l’intera brochure della stagione artistica 2025:

Promo stagione 2025 – Flipsnack

📞 Info:

Palazzo delle Arti Beltrani – tel. 0883 500044

📧 info@palazzodelleartibeltrani.it

Due i prossimi appuntamenti con le “Eccellenze” del Conservatorio Nino Rota: 18 e 25 luglio, sempre alle ore 19:00.