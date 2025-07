'Apulia Antiqua', alba a Monopoli

Sabato 12 luglio alle 5 del mattino sul sagrato di San Michele in Frangesto col suono di un ensemble di ottoni di scena la formazione Apuli Brass Quintet con pagine da Musorgskij a Barber





MONOPOLI (BA) - Il lungo viaggio indietro nei secoli con la macchina del tempo di «Apulia Antiqua», il progetto artistico dell’associazione Sentieri Armonici diretto da Giovanni Rota, prosegue sabato 12 luglio, alle ore 5 del mattino, con il primo dei due concerti all’alba della rassegna, in programma nel piazzale della chiesa di San Michele in Frangesto di Monopoli con l’ensemble Apuli Brass Quintet composto da Francesco Gravina e Claudio De Bellis alle trombe, Allison Chavez al corno, Giuseppe Zizzi al trombone e Domenico Zizzi al basso tuba. Sarà un risveglio in musica tra suggestioni liriche e paesaggi sonori intrisi di luce e malinconia, dalla Promenade dei «Quadri di un’esposizione» di Musorgskij alla spiritualità del celebre Adagio di Barber, passando per alcune arie immortali di Puccini e Verdi, ma anche pagine di Schubert, Mendelssohn, Elgar, Bizet, Mascagni e Richard Strauss.





Come lascia chiaramente intendere il nome, Apuli Brass Quintet è un ensemble pugliese composto da cinque musicisti professionisti uniti dalla passione per la musica da camera per ottoni. Il gruppo nasce con l’obiettivo di promuovere il repertorio per questo tipo di organico tra tradizione classica e produzione contemporanea, colonne sonore e musica popolare, con arrangiamenti originali e un linguaggio estremamente coinvolgente.





Info 3351477513.