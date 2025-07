'Apulia Soundtrack Awards 2025', la musica per il cinema incanta la Puglia

CAROVIGNO (BR) - Con tre giorni di musica, cinema e grandi nomi internazionali, si è conclusa la quarta edizione dell’Apulia Soundtrack Awards, ospitata nella suggestiva cornice del Castello di Carovigno. - Con tre giorni di musica, cinema e grandi nomi internazionali, si è conclusa la quarta edizione dell’Apulia Soundtrack Awards, ospitata nella suggestiva cornice del Castello di Carovigno.





Un evento che ha celebrato il meglio della musica per il cinema, premiando leggende viventi, nuovi talenti e interpreti che hanno saputo dare voce e anima alle immagini.





A ricevere il Premio alla Carriera è stata Anne Dudley, tra le prime donne a vincere l’Oscar per la musica (con The Full Monty) e fondatrice del celebre gruppo Art of Noise. Presente anche l’attore italiano Giovanni Cirfiera, protagonista con Emilia Fox della serie Signora Volpe, musicata dalla stessa Dudley.





Il Premio alla Carriera è andato anche a Carlo Crivelli, compositore legato al cinema di Marco Bellocchio (Vincere, Sangue del mio sangue) e fondatore dell’Orchestra "Città Aperta".





Tra i momenti più celebrati, il doppio riconoscimento assegnato alla colonna sonora del film Diamanti di Ferzan Özpetek: i compositori Giuliano Taviani & Carmelo Travia hanno ricevuto il premio come Migliori Compositori Italiani dell’Anno, mentre Giorgia è stata premiata per la Migliore Canzone per il Cinema, grazie alla sua intensa interpretazione vocale che ha dato corpo emotivo alle musiche originali.





Il Miglior Compositore Internazionale è risultato Fabrizio Mancinelli, compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale, membro dell’Academy.





Ha studiato composizione con il premio Oscar Luis Bacalov (Il Postino) e ha firmato le musiche del film Disney Mushka, oltre a Here After, e ha diretto la musica per Green Book.





Grande successo anche per il concerto tributo alle colonne sonore di James Bond, diretto dal Maestro Paolo Lepore, che ha ricevuto il premio per il Maggior Contributo all’Arte della Musica per Film. Lepore ha diretto la sua jazz band su brani iconici di John Barry, Henry Mancini e Paul McCartney, omaggiando la grande tradizione della spy music.





Spazio anche ai talenti emergenti: la compositrice Yi-Chen Chiang è stata premiata come Miglior Compositore Emergente 2025, selezionata tra 16 finalisti.





Una menzione speciale è andata a Sonia Mohammed-Cherif e Alexandre Manoukian. La masterclass è stata curata dal produttore Denis Furne (EMF) con la partecipazione di Luis Ivars dell’European Composer and Songwriter Alliance (ECSA).





Le esibizioni eleganti e cariche di intensità emotiva del pianista Vincenzo Cipriani e del violoncellista Marco Schiavone hanno rappresentato uno degli apici musicali della rassegna, incarnando alla perfezione lo spirito dell’Apulia Soundtrack Awards.





A chiudere in bellezza, la cucina d’autore dello chef Augusto Pasini, che ha firmato la cena di gala del 4 luglio, organizzata in una tipica masseria pugliese con il supporto del Consorzio Franciacorta.





L’Apulia Soundtrack Awards si conferma così come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla musica per immagini. Il viaggio tra suono e cinema ripartirà nel 2026, ancora una volta nel cuore della Puglia.





Questi i premiati dell’edizione 2025

- Premio alla Carriera: Anne Dudley

- Lifetime Achievement Award: Carlo Crivelli

- Migliori Compositori dell’Anno (Italia): Giuliano Taviani & Carmelo Travia (Diamanti)

- Migliore Canzone per il Cinema: Giorgia (Diamanti)

- Miglior Compositore dell’Anno (Internazionale): Fabrizio Mancinelli

- Contributo all’Arte della Musica per Film: Paolo Lepore

- Miglior Compositore Emergente: Yi-Chen Chiang

- Menzione speciale: Sonia Mohammed-Cherif & Alexandre Manoukian