Brindisi: Le Vibrazioni in concerto per 'Meridiani d’Estate'

BRINDISI - Le Vibrazioni in concerto. Sabato 26 luglio, alle ore 21.30, viale Regina Margherita - piazza San Teodoro d'Amasea, Brindisi. Ingresso libero. L'appuntamento fa parte del cartellone "Meridiani d'Estate 2025", rassegna culturale e di spettacolo organizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi e dal Comune di Brindisi.





Le Vibrazioni non hanno bisogno di molte presentazioni. Ma ciò che colpisce, ancora oggi, è la loro capacità di esserci, di restare riconoscibili pur attraversando due decenni di musica, cambiamenti e tendenze. Ci sono band che passano veloci, altre che restano. E poi ci sono band come loro: capaci di fare entrambe le cose. Il debutto con "Dedicato a te" è un caso discografico da manuale, ma è anche qualcosa che molti ricordano nella propria biografia emotiva: il video in loop su MTV, i jeans a zampa, i motorini, l’aria densa dei primi anni Duemila. Un’intera generazione li ha conosciuti così, con la voce di Francesco Sarcina che suonava sincera e teneva il centro, senza bisogno di stare sopra le righe.





Eppure Le Vibrazioni non sono rimaste ferme, hanno attraversato il tempo con un passo costante: rock con una vena cantautorale che li ha tenuti fuori dai cliché. Sono passati da Sanremo a concerti sold out, da palchi grandi a progetti più intimi rimanendo sempre "dentro" la scena. Sei album, più di un milione di copie vendute, oltre 1.000 live in tutta Italia. E adesso, con il Summer Tour 2025, tornano con una formazione rinnovata e un sound che guarda avanti senza rinnegare nulla. Sul palco brindisino ci saranno Francesco Sarcina (voce e chitarra), Stefano Verderi (chitarra) e Alessandro Deidda (batteria), affiancati da due nomi d’eccezione: Roberto Dell’Era al basso (storico membro degli Afterhours e dei The Winstons) e Fabio Zacco alle tastiere, musicista che ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Mika e Loredana Bertè e con l’orchestra giovanile "Cherubini" diretta da Riccardo Muti. Una formazione che promette uno spettacolo d’impatto, capace di alternare potenza ed eleganza, intensità e leggerezza. Sul palco una storia musicale più che ventennale, ricca di trasformazioni.





Nel 2023, per festeggiare il ventennale dell’album d’esordio, Le Vibrazioni hanno scelto di tornare dove tutto è cominciato: a Milano, con una performance dal vivo in navigazione sul Naviglio Grande. Non un palco ma una barca. Non un revival ma un modo originale per rimettersi in contatto con le proprie radici. In un’epoca in cui la musica si consuma velocemente, quel gesto ha mostrato una consapevolezza rara: la musica è anche luogo, è anche memoria fisica, è anche gesto simbolico. E forse è proprio questa la chiave del loro percorso: sapersi muovere nel tempo restando saldamente ancorati a un’identità sonora, riconoscibile eppure in movimento.





Il concerto di Brindisi sarà tutto questo: una scaletta costruita con cura, che attraversa i pezzi più amati del repertorio - "Dedicato a te", "Vieni da me", "In una notte d’estate", "Angelica", "Dimmi", "Ovunque andrò" e "Raggio di sole" - insieme alle canzoni più recenti, quelle che raccontano una scrittura più matura, consapevole, ma ancora legata a quel modo diretto di stare nella musica. Non sarà solo un concerto "di ricordi". Sarà un incontro. Una sera d’estate in cui una band suona davvero per chi ha davanti, tra le luci del porto e quelle riflesse sul mare.





In un tempo spesso segnato da passaggi veloci e carriere intermittenti, Le Vibrazioni hanno scelto la continuità. Un valore che resiste anche mentre tutto cambia in fretta. A Brindisi, lo faranno come sempre: senza fare rumore inutile. Saranno lì con i loro strumenti, le loro canzoni, la loro storia. Sarà l’occasione per ascoltarli da vicino, con il mare a due passi e la città intorno. Un concerto che non cerca effetti. Basta esserci.