ResExtensa | Porta d’Oriente: tre appuntamenti imperdibili ad agosto tra danza, musica e poesia

BARI - Prosegue ad agosto la programmazione estiva di, nell’ambito del progetto “” per la rassegna “”, promossa dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture. Una proposta culturale che attraversa i quartieri della città, portando arte e spettacolo anche nelle aree meno centrali, per creare comunità attraverso la bellezza condivisa.

Venerdì 1° agosto al Nuovo Teatro Abeliano andrà in scena Echoes#2, evento conclusivo del laboratorio coreografico intensivo guidato da Diego Tortelli, tra i più autorevoli coreografi contemporanei. Il pubblico potrà assistere non solo alla restituzione finale, ma anche al cuore del processo creativo, in un’esperienza che unisce spettacolo e formazione.

Giovedì 15 agosto alle ore 5, lo stabilimento balneare Il Titolo di Santo Spirito ospiterà un’esperienza unica: Guida all’ascolto e Gran concerto all’alba. Il flauto di Vincenzo Mastropirro e l’arpa celtica di Daniela Ippolito accompagneranno il sorgere del sole con un programma suggestivo, in un dialogo tra natura, musica e spiritualità, a cura dell’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.

Domenica 24 agosto alle ore 19, presso la Chiesa di San Nicola di Catino, chiuderà il mese la Notte bianca della poesia – Summer Edition, sempre a cura dell’Accademia. Poeti e poetesse della Basilicata interpreteranno i propri versi accompagnati da interventi musicali, dando vita a una serata dove parola e musica si fondono sotto il cielo d’estate.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.