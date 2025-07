Astràgali Teatro in Spagna con due spettacoli per 'ABC- The Alphabet of Love'

(Foto Marina Colucci)

Nell’ambito del prestigioso progetto internazionale la compagnia porta in scena "Fimmene!" e "L’isola degli animali" 22- 23 luglio 2025





Prendono il via in Spagna le attività di "ABC (Arts/Borders/Communities) - The Alphabet of Love", il progetto triennale internazionale coordinato da Astràgali Teatro, basato su un complesso programma di attività artistiche multidisciplinari, pensato per promuovere l’ospitalità e la pace attraverso il teatro. Nel mese di luglio si apre l’ International Host Lab spagnolo del progetto, un sistema complesso ed articolato di attività culturali internazionali dalla durata di diversi mesi che coinvolge le istituzioni, la comunità, la società civile.





Astràgali Teatro dà il via alle attività in Spagna presentando due delle sue produzioni più apprezzate: "Fimmene!" e "L’isola degli animali" nel Teatro Sotanillo di Peguerinos, uno dei borghi medievali più belli della Spagna.





Martedì 22 luglio, alle 20.30, in "Fimmene!", lo spettacolo di teatro e musica con la regia di Fabio Tolledi e Anna Cinzia Villani, si raccontano, tra musiche e parole, i canti popolari delle donne. Sul palco, insieme alla stessa Villani, le attrici Roberta Quarta e Simonetta Rotundo, con melodie dal vivo eseguite da Tolledi e la partecipazione dell’attore Matteo Mele. Un lavoro frutto di una lunga ricerca, condotta da Villani, sui canti popolari salentini, in particolare su quelli femminili, che si intrecciano con i testi poetici scritti appositamente da Fabio Tolledi. Voci di donne che cantano la parola con coraggio ed ironia e che cambiano, attraversando i tempi.





Al pubblico più giovane, invece, viene proposto mercoledì 23 luglio, alle ore 12,00, "L’isola degli animali", liberamente ispirato alla favola "Il processo degli animali contro l’uomo" tratto dalle "Epistole dei Fratelli della Purità". Lo spettacolo, interpretato da Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Cosimo Guarini, Matteo Mele e Onur Uysal e diretto da Fabio Tolledi, è ambientato nell’isola degli animali, dove gki animali intentano un processo contro gli uomini che sono convinti di avere il diritto di assoggettarli, mettendo in discussione la presunta superiorità umana. Una storia dal significato profondo, che invita all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze.





"ABC (Arts/Borders/Communities) - The Alphabet of Love", uno dei pochi progetti con durata triennale approvati in tutta Europa nell’ambito del programma Creative Europe dell’Unione Europea, è coordinato da Astràgali Teatro in partenariato con Grotowski Institute (Polonia), Centre Culturel Aykart (Tunisia), Fundación de la Danza 'Alicia Alonso' dell’Università Rey Juan Carlos di Madrid (Spagna), City Museums and Galleries di Podgorica (Montenegro) e AVR LAB del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento (Italia).