Inaugurazione nuova piastra Ospedale di Ostuni, Gioia: 'Un passo avanti per la sanità pugliese'

OSTUNI (BR) - "È un giorno storico per la sanità della Regione Puglia: domani si terrà l'inaugurazione della nuova ala dell'Ospedale di Ostuni, un progetto atteso da anni che rappresenta un importante traguardo per l'intera comunità". Lo afferma Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, con orgoglio e soddisfazione. - "È un giorno storico per la sanità della Regione Puglia: domani si terrà l'inaugurazione della nuova ala dell'Ospedale di Ostuni, un progetto atteso da anni che rappresenta un importante traguardo per l'intera comunità". Lo afferma Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, con orgoglio e soddisfazione.





"Finalmente, dopo tanti anni di impegno e determinazione, possiamo celebrare l'apertura di una nuova struttura che migliorerà notevolmente il servizio sanitario per i cittadini di Ostuni e delle aree limitrofe. – aggiunge Gioia -. L'ospedale di Ostuni rappresenta i valori della crescita e della resilienza. Questo risultato è frutto del lavoro instancabile di tutti coloro che ci hanno creduto, in particolare del personale sanitario che ha scelto di rimanere al proprio posto, nonostante le difficoltà, garantendo cura e assistenza. È fondamentale che questa struttura resti un punto di riferimento per la comunità e che possa continuare a svilupparsi senza interferenze esterne. L'inaugurazione della nuova ala dell'ospedale di Ostuni è solo il primo passo di un percorso che punta a rafforzare ulteriormente il sistema sanitario regionale, con l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini pugliesi un accesso a cure di alta qualità e servizi efficienti".