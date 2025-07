'Sounds Of Unity', dal 25 luglio al 29 agosto al Picci Bar di Carovigno

CAROVIGNO (BR) - «Disco è cultura», recitava una storica frase impressa sui vinili brasiliani degli anni ’70. È proprio da questa consapevolezza che nasce Sounds of Unity, la rassegna musicale del celebre Picci Bar di Carovigno, ideata in collaborazione con il produttore e artista pugliese Nicola Conte. Un viaggio sonoro dal 25 luglio al 29 agosto che si snoda tra jazz, latin, brazilian, soul, afro, disco e house e molte altre declinazioni sonore, affidato ad alcuni dei più raffinati producers, musicisti e DJ italiani. - «Disco è cultura», recitava una storica frase impressa sui vinili brasiliani degli anni ’70. È proprio da questa consapevolezza che nasce Sounds of Unity, la rassegna musicale del celebre Picci Bar di Carovigno, ideata in collaborazione con il produttore e artista pugliese Nicola Conte. Un viaggio sonoro dal 25 luglio al 29 agosto che si snoda tra jazz, latin, brazilian, soul, afro, disco e house e molte altre declinazioni sonore, affidato ad alcuni dei più raffinati producers, musicisti e DJ italiani.





Sounds of Unity è molto più di una semplice serie di performance: è un’esplorazione profonda e sensibile della musica come espressione artistica e sociale, un dialogo tra culture e visioni, radici e futuro. I protagonisti di questa esperienza sono veri e propri diggers, ovvero appassionati collezionisti e ricercatori di vinili, autentici archeologici del suono, in costante ricerca di gemme nascoste, tracce dimenticate e armonie fuori dall’ordinario. Ogni selezione musicale è una dichiarazione d’intenti, un racconto sonoro che attraversa stili e decenni, con l’intento di creare un ponte tra tradizione e innovazione.





L’accesso agli appuntamenti è gratuito, con un inizio previsto alle ore 21 nel contesto autentico e conviviale del Picci Bar di Carovigno (Corso Vittorio Emanuele 37/39).





Il programma





Venerdì 25 luglio apre la rassegna Gerardo Frisina, tra i principali rappresentanti del crossover jazz italiano. Frisina fonde jazz, latin, bossa nova e suoni elettronici moderni in una cifra stilistica unica e riconoscibile. Figura di spicco della Schema Records, è noto per album iconici come Hi Note, Movement e Soul Drum. Nei suoi DJ set porta in consolle tutta la ricchezza di un universo sonoro che mescola tradizione afro-latina e groove contemporanei, con un sound profondo e coinvolgente.

Sabato 26 luglio tocca a Luca Sapio, cantante, produttore, collezionista e una delle voci soul più autentiche della scena europea. Fondatore della Blind Faith Records e mente dietro la Italian Royal Family, ha collaborato con artisti del calibro di Paul Waller, Sharon Jones & The Dap-Kings e Fred Wesley. Il suo nuovo album Black Waves – che include una collaborazione con la leggenda della Motown Records, Dennis Coffey – è tra i più attesi del 2025. Sapio è anche giornalista musicale e conduttore radiofonico per Rai Radio 1.

Giovedì 31 luglio è la volta di Nicola Conte, produttore, chitarrista e DJ, artefice di una personale fusione tra spiritual jazz, bossa nova, soul, broken beat ed elettronica. I suoi set sono dei viaggi sonori che combinano raffinatezza estetica, profondità culturale e forte impegno musicale. Ideatore del progetto Sounds of Unity, si esibirà con un set ispirato al suo album Umoja, album in cui convivono jazz, soul, afrobeat e spiritual disco.

Sabato 9 agosto arriva Luca LTJ Trevisi (LTJ Experience), autentico pioniere nella riscoperta italiana della black music, del jazz e del latinbossa, le stesse che nel corso del tempo hanno aperto la via a generi come acid jazz e rare groove. Trevisi ha portato le sue performance in tutto il mondo: da New York a Tel Aviv, da Berlino a Rio de Janeiro. I suoi ultimi lavori su IRMA Records esplorano le radici più profonde del groove, arricchite da sonorità attuali e sofisticate.

Venerdì 15 agosto è il turno di Cloud Danko, DJ, collezionista e produttore barese, nonché uno dei nomi più noti della musica black italiana. La sua selezione spazia tra funk, soul, jazz, afrobeat e hip-hop, con un approccio da vero digger: dischi rari, atmosfere profonde e una forte identità sonora. Membro della crew Black Vibrations e figura di riferimento della scena pugliese, è noto per i suoi set eleganti, rigorosamente in vinile. Insieme a Nicola Conte ha creato il progetto Afrocosmico.

Venerdì 22 agosto è la serata di Bassolino, alias di Dario Bassolino, pianista, compositore e producer napoletano. Il suo progetto prende forma in Città Futura (Periodica / Jakarta Records), un album che attraversa percussioni mantriche e melodie arabe, blues urbani e atmosfere cinematografiche, allucinazioni sonore, omaggi neomelodici e discofunk orchestrale, dando vita a una colonna sonora immaginaria tra gangster, cartomanti e cantanti "di giacca". Una visione musicale che fonde ricerca, narrativa e identità locale in un’estetica sonora dirompente.

Grande finale venerdì 29 agosto con il ritorno in consolle di Nicola Conte, ideatore di Sounds of Unity. Un ultimo appuntamento per suggellare questo percorso collettivo e visionario, all’insegna della bellezza condivisa e del potere spirituale della musica.

La grafica del progetto è firmata da Mzwandile Buthelezi, artista sudafricano noto per le sue illustrazioni che intrecciano jazz e arte in un linguaggio visivo potente e spirituale. Le sue opere, spesso ispirate alla forma del cerchio – come quella realizzata per Sounds of Unity – traducono la musica in immagini vive, dando forma a nuove narrazioni africane e a una visione cosmica della creatività.





INFO





Picci Bar – Corso Vittorio Emanuele 37/39 – 72012 Carovigno (BR)

+393319832378