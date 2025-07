Il Salento e la Germania sempre più vicini: da giugno 2026 Discover collegherà Brindisi e Francoforte

BARI – Nuovo collegamento internazionale per l’Aeroporto del Salento: a partire da giugno 2026, la compagnia Discover Airlines, parte del Gruppo Lufthansa, opererà un volo bisettimanale tra Brindisi e Francoforte.

La rotta sarà attiva dal 9 giugno al 23 ottobre, con due frequenze settimanali – il martedì e il venerdì. Il volo da Francoforte decollerà alle 10:45 il martedì e alle 8:30 il venerdì, mentre la partenza da Brindisi è prevista alle 13:20 e alle 11:05 rispettivamente.

Dopo aver consolidato la propria presenza su Bari, Discover Airlines rafforza ulteriormente il suo impegno in Puglia, collegando ora anche il Salento a uno dei principali hub europei.

“Prosegue la nostra azione finalizzata ad arricchire l’offerta di collegamenti, soprattutto internazionali, da Brindisi – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia –. L’Aeroporto del Salento è una infrastruttura strategica per il sistema aeroportuale regionale e per il turismo del sud della Puglia. Il mercato tedesco è da sempre uno dei più importanti per questa parte della regione e questo nuovo volo rappresenta un’opportunità concreta per soddisfare la crescente domanda di mobilità aerea”.

Il collegamento rappresenta un’opportunità non solo per il turismo, ma anche per le imprese e per la numerosa comunità pugliese presente in Germania. Un ulteriore punto di forza è costituito dal network di collegamenti internazionali offerto da Francoforte, che permette comode prosecuzioni verso Canada, Stati Uniti, Asia e Africa grazie alle sinergie con Lufthansa e le altre compagnie della rete Star Alliance, di cui Discover Airlines fa parte.