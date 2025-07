Auto sulla folla a East Hollywood: almeno 30 feriti, indagini in corso

LOS ANGELES – Una notte di musica e divertimento si è trasformata in tragedia a East Hollywood, dove intorno alle 2:00 del mattino (ora locale) un’auto si è schiantata contro una folla di persone su West Santa Monica Boulevard, nei pressi di un locale notturno molto frequentato. Il bilancio provvisorio parla di almeno 30 feriti, tra cui 4 o 5 in condizioni critiche e 8-10 gravemente feriti, secondo quanto riportato dal New York Times e confermato dai vigili del fuoco di Los Angeles.L’incidente è avvenuto a pochi isolati da Sunset Boulevard e dalla celebre Walk of Fame, in una zona notoriamente animata da turisti e residenti nelle ore notturne. Oltre 100 pompieri sono intervenuti tempestivamente per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’intera area, isolata nel giro di pochi minuti.Colpi d’arma da fuoco dopo l’impattoIl conducente dell’auto, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco poco dopo l’impatto. È stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le autorità non hanno ancora chiarito chi abbia sparato né le circostanze esatte del ferimento.Secondo il sergente Travis Ward del Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD), non è ancora possibile stabilire se il guidatore fosse sotto l’effetto di alcol o droghe al momento dello schianto. “Ogni ipotesi è al vaglio – ha dichiarato Ward – non escludiamo né la pista dell’incidente stradale né quella di un atto deliberato”.Area chiusa e indagini in corsoLe autorità hanno bloccato l’accesso a tutta la zona interessata, che resterà chiusa al traffico per diverse ore, mentre proseguono le indagini sulla dinamica e sulle responsabilità. Testimoni oculari sono già stati ascoltati e sarebbero al vaglio anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.Intanto cresce la preoccupazione tra i cittadini per un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza notturna e sull’accesso ai locali nei quartieri più affollati della città.La situazione è in evoluzione e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.