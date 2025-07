Bari, paura in via Monte San Michele: sgomberati due palazzi a rischio crollo

Famiglie evacuate in fretta, tra loro anche due disabili. Intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri a Bari, in via Monte San Michele, nel quartiere Carrassi, dove due palazzi confinanti sono stati dichiarati a rischio crollo. Le autorità hanno disposto lo sgombero urgente di 12 appartamenti, costringendo le famiglie residenti ad abbandonare in tutta fretta le proprie abitazioni. Tra gli evacuati si contano anche due persone con disabilità.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i tecnici del Comune, che hanno effettuato i primi rilievi strutturali per verificare la stabilità degli edifici.

Secondo quanto emerso, gli stabili erano stati recentemente oggetto di interventi di ristrutturazione esterna, ma all’interno alcuni pilastri risultano gravemente ammalorati. I lavori di messa in sicurezza strutturale, affidati a una ditta specializzata, sarebbero dovuti iniziare tra tre giorni.