Bari, pubblicate le graduatorie provvisorie per il rilascio di 30 nuove licenze taxi. Petruzzelli: “Aggiungiamo un ulteriore tassello al puzzle dell’accoglienza”

BARI - Il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bari, a questo link , le graduatorie provvisorie per il rilascio, a titolo oneroso, di 30 nuove licenze taxi.A esito dello svolgimento del concorso straordinario e della verifica dei titoli a cura della commissione esaminatrice, dei 40 candidati risultati idonei (avendo superato tutte le prove concorsuali), 3 sono stati ammessi con riserva.“Aggiungiamo un ulteriore tassello al grande puzzle dell’accoglienza, in cui ciascuno degli enti interessati sta facendo la propria parte - commenta l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli -. Dopo l’annuncio della Regione Puglia relativo all’aumento dei collegamenti serali e notturni tra l’aeroporto e la stazione centrale, con le corse in più di Ferrotramviaria e lo shuttle di Cotrap, il Comune di Bari completa questa strategia con il rilascio di 30 nuove licenze. In questo modo, per quanto ci compete, abbiamo voluto rispondere a una domanda crescente e a una situazione critica, certamente dovuta all’aumento vertiginoso dei turisti in città che si riflette inevitabilmente anche sul bisogno di mobilità dei cittadini baresi. Delle nuove 30 licenze, 20 serviranno a coprire i turni serali e notturni, in particolare per gli utenti dell’aeroporto, mentre le altre 10 sono destinate prevalentemente al trasporto delle persone con disabilità, a conferma del ruolo del servizio taxi quale strumento inclusivo di mobilità urbana.Sono certo che pian piano, grazie a una forte sinergia istituzionale, riusciremo a mettere a sistema un piano trasporti più efficiente e adeguato alle nostre potenzialità e a collegare al meglio tutte le aree della città, da nord a sud, dalla costa ai quartieri più interni”.Come noto, sono stati 59 i candidati ammessi a sostenere la prova d’esame, che ha riguardato il Regolamento comunale sul servizio taxi, elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del comune di Bari, disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizi pubblici non di linea e la conoscenza della lingua inglese di livello almeno A2 del quadro europeo.La graduatoria approvata resterà valida per tre anni: le nuove licenze non potranno essere trasferite per almeno cinque anni, a meno che il titolare non abbia raggiunto il sessantesimo anno d’età o sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.