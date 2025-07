Bari, rimosso con successo raro tumore del collo all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”: meno di cento casi nel mondo

BARI - Un raro e insidioso tumore del collo, originato dai nervi cranici della catena del simpatico cervicale, è stato rimosso con successo all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). L’intervento, ad altissima complessità, è stato eseguito dal dottor, responsabile dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale.

Il paziente, un uomo di 30 anni, conviveva da circa un anno con una massa nel collo, inizialmente asintomatica. Gli approfondimenti diagnostici hanno però rivelato la presenza di una neoplasia rarissima, con meno di un centinaio di casi descritti nella letteratura scientifica internazionale.

“Ancora una volta l’Istituto dimostra le sue competenze nelle patologie rare e complesse — ha dichiarato il Commissario Straordinario Alessandro Delle Donne — grazie al lavoro delle nostre equipe multidisciplinari possiamo offrire ai pazienti trattamenti altamente specialistici, spesso non disponibili in altre strutture, confermando il nostro ruolo di centro di riferimento oncologico sul territorio.”

Il tumore, spiegano i medici, si sviluppava in una sede profonda e delicatissima, al di sotto dei principali vasi arteriosi e venosi del collo, vicino alla base cranica, rendendo l’approccio chirurgico estremamente complesso.

“Si tratta di un tumore particolarmente insidioso — ha spiegato il dottor Cosimo Russo — non solo per la sua rarità, ma per la posizione difficile da raggiungere. In casi come questo, la chirurgia rappresenta l’unica opzione terapeutica, poiché questa neoplasia è radioresistente. L’intervento ha richiesto una pianificazione meticolosa e una precisione esecutiva elevatissima.”