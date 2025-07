Riqualificazione dell’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia: pubblicato il bando per l’appalto integrato da 12,3 milioni di euro

BARI – Aeroporti di Puglia ha annunciato la pubblicazione delrelativo alladell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. Si tratta di un passaggio cruciale per il rilancio dello scalo foggiano, con un investimento complessivo lordo a base d’asta di

L’appalto comprende sia la progettazione esecutiva, con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia l’esecuzione dei lavori, che prevedono:

Adeguamento sismico delle strutture esistenti del terminal passeggeri

Demolizione di alcuni corpi di fabbrica esistenti

Riqualificazione interna , sia edile che impiantistica, con ridistribuzione funzionale degli spazi

Realizzazione di un nuovo involucro di rivestimento per i prospetti dell’edificio

Riconfigurazione parziale delle aree esterne land-side

Installazione di pensiline fotovoltaiche nell’area parcheggi

Obiettivo degli interventi è anche garantire che il terminal rientri nella categoria di edificio ad energia quasi zero (NZEB - Nearly Zero Energy Building), in linea con gli standard energetici più avanzati e sostenibili previsti dalla normativa vigente.

Tempistiche dell’intervento

90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio per la redazione del progetto esecutivo

607 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, a partire dalla data di consegna

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 25 agosto 2025, esclusivamente tramite la piattaforma EmPULIA.

Una rete aeroportuale pugliese in trasformazione

Con questo intervento, si avvia a completamento il più ampio piano di modernizzazione e recupero delle aerostazioni passeggeri dell’intera rete aeroportuale regionale. Attualmente:

Sono in fase avanzata i lavori per la riqualificazione dell’aerostazione di Grottaglie

Sono da poco iniziati i lavori di ampliamento dell’Aeroporto del Salento di Brindisi

Proseguono i lavori di risistemazione interna dell’aerostazione di Bari, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza e i servizi per i passeggeri

Il progetto per Foggia si inserisce quindi in una visione strategica più ampia volta a potenziare l’accessibilità, la sostenibilità e l’efficienza del sistema aeroportuale pugliese, in linea con le esigenze del territorio e le nuove sfide del trasporto aereo.