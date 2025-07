Bari, Smart fuori controllo in via Crisanzio: sfiorata la tragedia

BARI - Attimi di paura questa mattina in via Crisanzio, a Bari, dove una Smart è finita fuori controllo, salendo sul marciapiede e schiantandosi contro alcuni scooter parcheggiati. I motorini, colpiti in pieno, hanno fatto da barriera, impedendo all’auto di travolgere un’edicola e, soprattutto, eventuali pedoni.

Fortunatamente nessun passante è rimasto ferito. Sul posto è intervenuto il 118: la donna alla guida è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.