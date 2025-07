Barletta Splende con “Rossotono Che Sera!”

NICOLA RICCHITELLI – Una notte indimenticabile. Il fossato del maestoso Castello Svevo di Barletta si è trasformato in un palcoscenico sotto le stelle, accogliendo centinaia di spettatori accorsi da ogni parte della Sesta provincia pugliese per la prima, travolgente tappa del tour estivo “Rossotono Che Sera!”, il format firmato Telenorba e sostenuto da Supermercati Rossotono, ormai diventato sinonimo di spettacolo, qualità e territorio.

Sin dalle prime luci della sera, l’atmosfera era elettrica. Un mix perfetto di attesa e gioia si respirava tra le mura storiche, mentre sul palco prendeva forma una vera e propria celebrazione dell’identità pugliese. La serata è stata condotta con carisma ed eleganza dal brillante Alessandro Greco, affiancato dalla straordinaria Emanuela Aureli – regina dell’imitazione italiana – e dalla coinvolgente Alina Liccione, volto amatissimo della regione. Un trio impeccabile, capace di guidare il pubblico tra risate, brividi e applausi a scena aperta.

Il palco ha visto susseguirsi artisti di spessore nazionale e interpreti che portano alto il nome della Puglia nel mondo: il talento e la comicità di Dado, Giovanni Cacioppo, Rocco Barbaro e Francesco Neri hanno scatenato risate incontenibili, Le voci potenti e commoventi di Graziano Galatone, Maria Mazzotta e Mario Rosini hanno accarezzato l’anima degli spettatori. L’energia popolare dei Terraross ha fatto ballare tutti, riportando in vita le radici sonore della nostra terra.

Ogni artista ha donato qualcosa di unico, contribuendo a creare un mosaico di emozioni che ha unito generazioni diverse sotto un’unica bandiera: quella del talento e della bellezza made in Puglia.

Chi non ha potuto partecipare potrà rivivere la magia grazie alla messa in onda su Telenorba, in prima serata a partire dall’11 luglio. Le cinque puntate previste promettono di portare nelle case dei pugliesi – e non solo – tutta la luce, il calore e la passione di questa serata straordinaria.

Il merito di questa festa va anche a Supermercati Rossotono, che con il suo impegno e la sua visione sostiene non solo l’economia locale, ma anche la cultura e il divertimento, offrendo ai pugliesi momenti di aggregazione autentica. Non è solo uno sponsor: è un compagno di viaggio nella valorizzazione del territorio.

“Rossotono Che Sera!” non è solo uno spettacolo: è un inno all’orgoglio pugliese, alla creatività e alla voglia di stare insieme. Barletta ha risposto con entusiasmo, regalando una cornice mozzafiato e un pubblico caloroso.

La tournée è solo all’inizio, ma già si preannuncia come uno degli eventi più amati dell’estate 2025.