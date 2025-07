Bisceglie si accende di soul: Patty Lomuscio live con “Rififì Summer Soul Vibes” a La Conchiglia il 4 luglio

BISCEGLIE - Un’estate carica di musica, emozioni e atmosfere soul:, il lidodi, in zona porto, si trasforma in un suggestivo palcoscenico sul mare per, il nuovo appuntamento del format cult, ideato e curato dal music designer, storico conduttore di Radio Selene.

Protagonista della serata, a partire dalle ore 22:15, sarà Patty Lomuscio, una delle voci più raffinate e affascinanti del panorama italiano, artista pugliese di fama internazionale. Ad accompagnarla sul palco, un trio d’eccezione: Vito Di Modugno all’organo hammond, Gaetano Partipilo al sax e Dario Riccardo alla batteria.

Un omaggio alla leggendaria Motown e oltre

Il concerto sarà un viaggio musicale tra soul, rhythm & blues e jazz, ispirato alla leggendaria etichetta Motown Records, fucina di miti come Marvin Gaye, The Supremes, Stevie Wonder, Michael Jackson, Diana Ross, The Temptations. Un repertorio che spazierà da Stevie Wonder a Quincy Jones, da Erykah Badu ai ritmi brasiliani, il tutto arricchito da incursioni jazz e sonorità anni ’70.

Il potente e caldo suono dell’organo hammond, il sax coinvolgente di Partipilo, la ritmica pulsante della batteria e l’interpretazione intensa di Patty Lomuscio promettono una serata memorabile.

Patty Lomuscio: talento internazionale

Originaria di Andria, Patty Lomuscio ha calcato alcuni dei palcoscenici jazz più prestigiosi al mondo. Ha inciso l’album “Star Crossed Lovers” negli Stati Uniti con il leggendario pianista Kenny Barron e ha collaborato con nomi di spicco come Peter Washington, Vince Herring e Marc Urselli. Le sue esibizioni al Django di New York e allo Spotted Cat di New Orleans confermano il suo respiro internazionale. Recentemente ha pubblicato “I Sing Caterina”, omaggio a Caterina Valente.

Un’esperienza sensoriale tra musica e gusto

“Rififì Summer Soul Vibes” non è solo musica: l’atmosfera del lido, il suono delle onde, i cocktail d’autore e le delizie gastronomiche della Conchiglia renderanno la serata un’esperienza multisensoriale imperdibile.

👉 Ingresso con consumazione: 15 euro. Prenotazione consigliata.

📞 Info: 351 3401191

📍 La Conchiglia, via Taranto (zona Porto), Bisceglie

🌐 www.laconchigliabisceglie.it

📩 prenotazioni@laconchigliabisceglie.it

📱 FB: @laconchigliabisceglie | IG: @laconchiglia_bisceglie

Soul, mare e vibrazioni d’autore: Bisceglie si prepara a vivere una notte indimenticabile.