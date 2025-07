Terlizzi, al via la terza sala operatoria dedicata all’Oculistica: oltre 2.100 interventi nei primi cinque mesi del 2025

L’Oculistica delcompie un ulteriore salto di qualità. Da pochi giorni è operativa la, attrezzata e avviata con risorse umane e strumentali, per rispondere alla crescente domanda di prestazioni chirurgiche specialistiche. Un passo importante nella direzione del, sostenuto da un investimento mirato e strategico.

Già nel 2024 la struttura oculistica, diretta dal dott. Giancarlo Macinagrossa, aveva registrato 4.700 interventi chirurgici, con un incremento significativo nei casi complessi: ben 500 interventi su pazienti affetti da patologie gravi e progressive come distacco di retina, retinopatia diabetica proliferante (300 interventi), glaucoma ad angolo aperto e chiuso (80 interventi), e trapianti corneali a pieno o parziale spessore (20 interventi). A questi si aggiungono circa 2.600 operazioni per cataratta e 100 per patologie palpebrali e degli annessi oculari.

Oltre alla chirurgia, l’Oculistica terlizzese effettua 1.600 trattamenti intravitreali per degenerazione maculare ed edema maculare diabetico, nonché trattamenti cross-linking per il cheratocono (20 casi nel 2024).

I dati del primo semestre 2025 confermano la tendenza positiva, con 2.100 interventi già effettuati tra chirurgia semplice e complessa. Con l’entrata in funzione della terza sala operatoria – che va ad aggiungersi alle due già operative nei due blocchi – il trend è destinato a crescere.

“Questo rilevante investimento – commenta il direttore generale Luigi Fruscio – unito alla dedizione del personale sanitario, consente di ampliare l’attività chirurgica e di intervenire con più efficacia sulle liste d’attesa, in particolare per l’intervento di cataratta, offrendo una risposta rapida e qualificata a un bisogno di salute tra i più sentiti.”

Crescono tutte le attività del Presidio “Sarcone”

Il potenziamento dell’Oculistica si inserisce in un contesto di crescita complessiva del Presidio Post Acuzie Integrato “Sarcone”, diretto dal dr. Antonio Papagni. Secondo i dati del primo trimestre 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024, si registrano aumenti significativi in tutte le attività:

+18% nei ricoveri

+32% nei day service

+4% nelle prestazioni ambulatoriali

Il Presidio è inoltre coinvolto nella programmazione PNRR, con investimenti complessivi pari a 2,2 milioni di euro. Tra questi, la realizzazione della Casa della Comunità (1,4 milioni), l’acquisto di grandi macchine diagnostiche come una TC 128 slice e un ecotomografo, già installati e in funzione, e una nuova apparecchiatura radiologica polifunzionale di ultima generazione.

Il Presidio “Sarcone” di Terlizzi si conferma dunque un punto di riferimento regionale, capace di coniugare innovazione tecnologica, eccellenza clinica e centralità del paziente.