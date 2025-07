Paura a Bari: evacuata palazzina in via Giulio Petroni per rischio crollo

Attimi di paura nella serata di ieri a Bari, nel quartiere Carrassi, dove una palazzina di cinque piani è stata evacuata in via Giulio Petroni, all’altezza dell’incrocio con via Montello, a causa del rischio crollo. L’allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno udito forti scricchiolii e rumori anomali provenienti dalla struttura.

Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco, che dopo un primo sopralluogo hanno disposto l’evacuazione immediata e precauzionale dell’intero stabile, che ospita 14 appartamenti. Fortunatamente, non si registrano feriti e nessun danno è stato segnalato agli edifici vicini, ma l’allerta resta alta.

Residenti preoccupati in strada

All’arrivo dei soccorsi, alcuni inquilini erano già scesi in strada, visibilmente preoccupati. Dopo le prime verifiche tecniche, si è deciso di sgomberare l’intera palazzina per permettere rilievi strutturali approfonditi. L’area è stata transennata e messa in sicurezza. L’accesso all’edificio è attualmente interdetto e la struttura è stata sottoposta a sequestro tecnico.

La palazzina si trova in una zona densamente abitata e non lontano dal luogo del crollo avvenuto lo scorso 5 marzo, tra via Pinto e via De Amicis, evento che ha acuito la sensibilità e la preoccupazione dei cittadini rispetto alla sicurezza degli immobili in città.

Accertamenti in corso

I tecnici dei vigili del fuoco, in collaborazione con quelli del Comune di Bari, stanno eseguendo una serie di rilievi per verificare l’eventuale presenza di cedimenti strutturali o infiltrazioni che possano aver compromesso la stabilità dell’edificio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Le dieci famiglie residenti sono state temporaneamente ospitate da parenti o amici, in attesa di conoscere l’esito delle verifiche. Nelle prossime ore è atteso un report ufficiale da parte dei vigili del fuoco, che chiarirà lo stato dell’immobile e le eventuali misure da adottare, comprese eventuali ordinanze di inagibilità.

Sicurezza urbana sotto osservazione

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza strutturale del patrimonio edilizio in città. I residenti chiedono maggiori controlli e interventi tempestivi per evitare tragedie annunciate. Il Comune segue da vicino l’evolversi della situazione.

La speranza, per ora, è che si tratti solo di un falso allarme. Ma la prudenza, in casi come questo, resta d’obbligo.