Bitetto, picchia la moglie davanti alla figlia di 4 anni: arrestato bracciante 46enne

BITETTO - Ancora un episodio di violenza domestica scuote il territorio barese. Un uomo di 46 anni, bracciante agricolo di origine indiana, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di

I militari sono intervenuti nell’abitazione della coppia a Bitetto, dopo una drammatica richiesta d’aiuto da parte della moglie. La donna è stata aggredita per non aver preparato la cena al rientro del marito. All’arrivo dei Carabinieri, era visibilmente ferita e con l’orecchio sanguinante: secondo quanto ricostruito, sarebbe stata presa a schiaffi e insultata, il tutto davanti alla figlia di appena 4 anni.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure del caso. Nel frattempo, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Sono stati inoltre attivati i Servizi Sociali del Comune di Bitetto, che ora seguono da vicino la situazione della donna e della bambina, offrendo supporto psicologico e assistenza.

Un episodio grave che riporta l’attenzione sull’urgenza di intervenire con determinazione contro ogni forma di violenza domestica, garantendo protezione alle vittime e un’azione tempestiva delle istituzioni.