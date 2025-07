Mašara Festival: la seconda giornata tra beach party internazionali e performance open air nella magia della Costa dei Trulli

MONOPOLI - Prosegue il viaggio sensoriale del Mašara Festival, che venerdì 18 luglio entra nel vivo con una doppia tappa tra Monopoli e Fasano, portando musica elettronica, arte e paesaggio in un’esperienza immersiva unica nel cuore della Puglia.Il pomeriggio si apre con Mašara On The Beach, al Marzà Beach Club di Monopoli, location affacciata sul mare che ospiterà un party dal respiro nomade e internazionale. Protagonisti della line-up i Kimonos, duo con base a Los Angeles e un sound che intreccia afro house, influenze tribali e vibrazioni deep. Dopo aver calcato i palchi di festival iconici come Coachella, Burning Man e Tulum, i Kimonos portano in Puglia l’energia cosmopolita dei loro set e l’intensità dei loro album “En Su Lugar” e “Ready when you are”.Al calar del sole, il festival si sposta nella suggestiva Masseria San Giovanni di Fasano, trasformata per l’occasione in un palcoscenico open air immerso nella natura. Qui prende vita UNRELEASED, il party curato dal dj e producer spagnolo Arodes, residente a Miami, che proporrà un viaggio sonoro tra afro house e indie dance. Insieme a lui, si esibirà Colyn, talento olandese del collettivo Afterlife, capace di creare atmosfere emotive e stratificate con le sue produzioni.La serata si arricchisce della presenza di Fedele, artista pugliese di caratura europea, noto per la sua ricerca musicale che attraversa l’electro e la techno, e per una cifra stilistica profondamente personale. A completare il cast, il visionario Mita Gami, polistrumentista tra i nomi emergenti più interessanti della scena elettronica psichedelica internazionale, già protagonista dell’apertura dell’UVRS di Ibiza, il club più grande al mondo.Il Mašara Festival continuerà sabato 19 luglio sempre a Fasano, con il sound avvolgente del dj greco Echonomist e la performance multidisciplinare del collettivo turco Avangart Tabldot, mentre domenica 20 luglio l’ultimo appuntamento sarà al Nomade Beach di Ostuni, in collaborazione con Gipsyland. In consolle due nomi di culto del clubbing europeo: Francesco Del Garda, raffinato selector della scena house, e Francesco Farfa, leggenda vivente della musica elettronica italiana.Mašara è molto più di un festival: è una celebrazione multisensoriale del bello, un percorso esperienziale tra musica, natura e arte, dove ogni performance diventa un rituale sonoro. La line-up attraversa i linguaggi dell’elettronica contemporanea – dalla deep house alla melodic techno, dall’afro alla minimal – con artisti capaci di creare connessioni profonde con il pubblico, anche grazie all’uso di strumenti acustici e visual art.Le location del festival, distribuite tra Polignano a Mare, Monopoli, Fasano e Ostuni, raccontano il fascino autentico della Costa dei Trulli: un paesaggio sospeso tra mare cristallino, ulivi secolari e borghi bianchi, dove la tradizione incontra la meraviglia e la semplicità si fa lusso. In questo scenario unico, Mašara si afferma come un festival che non si limita all’ascolto, ma coinvolge tutti i sensi, trasformando la musica in esperienza e la Puglia in visione.