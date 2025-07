Borgo Mezzanone, 12enne investita da un’auto mentre era sul monopattino: prognosi di 30 giorni

FOGGIA – Paura nel pomeriggio di domenica a Borgo Mezzanone, una frazione situata a circa dieci chilometri da Foggia, dove una ragazza di 12 anni è stata investita da un’automobile mentre si trovava a bordo di un monopattino.L’incidente è avvenuto lungo una strada del centro abitato e, secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento. La giovane ha riportato lesioni multiple, tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale, dove i medici le hanno assegnato una prognosi di 30 giorni.L’automobilista, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso, è stato sottoposto ad alcoltest, risultando negativo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Vieste, incaricata dei rilievi e degli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.Le indagini sono ancora in corso.