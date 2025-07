Isole Tremiti, barca si capovolge per un’onda improvvisa: salvati sei giovani dalla Guardia di Finanza

– Una tranquilla giornata di mare si è trasformata inper sei giovani –– soccorsi nella serata di sabato al largo delle Isole Tremiti, dopo che il loro natante si è

Il gruppo era partito da Termoli a bordo di un’imbarcazione a noleggio, diretti verso l’arcipelago per un’escursione in mare. Ma all’altezza dello Scoglio dell’Elefante, l’imprevisto: un’onda ha capovolto l’imbarcazione, facendo finire tutti in acqua. In preda al panico, i sei sono riusciti a raggiungere un piccolo barchino di passaggio, che però ha subito problemi di stabilità per il sovraccarico, venendo trascinato verso la scogliera dal moto ondoso crescente.

A lanciare l’allarme è stato un villeggiante presente sulla costa, che ha subito avvisato i soccorsi. Immediata la risposta della Stazione navale della Guardia di Finanza di Termoli, che presidia la zona durante la stagione estiva con una base operativa sull’isola di San Domino.

L’unità navale è riuscita a localizzare in breve tempo i sei ragazzi, tutti in stato di forte shock ma illesi, e li ha trasbordati con attenzione sul mezzo di soccorso. Una volta raggiunta la banchina di San Domino, i giovani hanno ricevuto le prime cure mediche.

Il mare, solo in apparenza tranquillo

L’intervento, tanto tempestivo quanto decisivo, ha evitato una possibile tragedia. Ancora una volta, un tratto di mare che può sembrare tranquillo in superficie si è rivelato insidioso, soprattutto per chi non è esperto o si affida con leggerezza alle condizioni meteo-marine.

Le autorità raccomandano massima prudenza in mare, anche in estate e nelle giornate apparentemente serene, e sottolineano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di navigazione, specie in zone soggette a fenomeni improvvisi come quelle dell’arcipelago delle Tremiti.