Brindisi, schianto tra furgone e autoarticolato in via Arton: due feriti

Paura questa mattina, poco prima delle ore 8:00, ina Brindisi, dove un violento incidente stradale ha coinvolto une un. Due persone a bordo del furgone sono rimaste ferite e hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi, che hanno provveduto a estrarre i feriti dal mezzo e a mettere in sicurezza l’area. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai due occupanti del furgone. Entrambi sono stati trasportati in ospedale: al momento non sono note le loro condizioni precise, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento e saranno chiarite dalle forze dell’ordine giunte sul luogo dello schianto, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione nella zona, con traffico rallentato per diverse ore.