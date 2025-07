Taranto omaggia Whitney Houston: sabato 19 luglio il concerto tributo con Belinda Davids e l’Orchestra della Magna Grecia

Una serata magica, all’insegna della grande musica e delle emozioni senza tempo. Sabato, nella suggestiva cornice del, andrà in scena “Indimenticabile Whitney”, il tributo a, voce leggendaria che ha segnato un’epoca.

A interpretare i suoi più grandi successi sarà la straordinaria Belinda Davids, artista sudafricana di fama internazionale, conosciuta per il suo timbro cristallino e per una potenza vocale di quattro ottave, un talento paragonabile a quello di icone come Mariah Carey e Freddie Mercury.

Una voce per omaggiare una leggenda

Accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli e affiancata dal Lucania Apulia Chorus diretto da Daniela Nasti, Belinda Davids proporrà un viaggio musicale attraverso i capolavori di Whitney Houston: da I Will Always Love You a Greatest Love of All, passando per I Wanna Dance with Somebody e Run to You.

Una performance emozionante, organizzata dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia e numerosi partner privati, nell’ambito del Magna Grecia Festival, sotto la direzione artistica del Maestro Piero Romano.

Biglietti e info

I biglietti sono disponibili su Vivaticket:

Ingresso concerto: 10 euro + prevendita

Ingresso concerto + aperitivo: 25 euro + prevendita

📍 Info point: Via Ciro Giovinazzi 28, Taranto

📞 Tel: 392.9199935

🌐 Sito: orchestramagnagrecia.it

Un'estate in musica a Taranto

“Indimenticabile Whitney” è solo il secondo appuntamento di un’estate tutta da ascoltare. Il Magna Grecia Festival 2025 continua con:

Lunedì 28 luglio – Mozart y el Tango, allo Yachting Club: le armonie di Mozart si intrecciano con la passione del tango. Direzione Paolo Ponziano Ciardi, al pianoforte Antonio Di Cristofano.

Sabato 2 agosto – Classiche armonie, al Relais Histò: Mozart, Donizetti e Bizet con l’Orchestra giovanile della Magna Grecia e il soprano Manon De Andreis.

Lunedì 4 agosto – Gershwin VS Bacharach, sulla Terrazza della Camera di Commercio: un confronto musicale tra due giganti americani, con la voce di Lucy Garcia e l’L.A. Chorus.

Un festival che unisce emozione, bellezza e territorio

Il Magna Grecia Festival si conferma così uno degli eventi culturali di punta dell’estate pugliese, capace di coniugare grandi nomi della musica internazionale con location d’eccezione, creando esperienze che arricchiscono la vita culturale della città e valorizzano il territorio.

Un’occasione imperdibile per chi ama la musica e desidera vivere un’estate tra emozioni e arte sotto le stelle.