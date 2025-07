BRT Bari: al via lunedì 7 luglio i lavori per il nuovo capolinea in via di Maratona

BARI - Partiranno lunedì 7 luglio i lavori per la realizzazione del nuovo capolinea del sistema Bus Rapid Transit (BRT) in via di Maratona, nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU e inserito nel PNRR, con un investimento complessivo di oltre 159 milioni di euro.

Il sistema BRT di Bari prevede quattro linee principali — Blu, Rossa, Verde e Lilla — tutte con corsie riservate per oltre il 70% del percorso e bus elettrici a doppia cassa di 18 metri. Il nuovo capolinea di via di Maratona sarà uno dei tre nodi principali e ospiterà le linee Blu e Verde, con 4 stalli per i bus BRT e 12 per il trasporto pubblico locale, oltre a 6 postazioni di ricarica elettrica.

L’area di intervento, di circa 9.150 mq tra via Verdi e l’accesso allo Stadio della Vittoria, sarà completamente riqualificata con nuovi marciapiedi, pavimentazione rinforzata con compound polimerici, impianti di illuminazione e videosorveglianza, oltre a banchine attrezzate con sistemi di infomobilità come telecamere, diffusori sonori, schermi touch e pannelli a messaggio variabile.

La pensilina delle fermate avrà una struttura moderna a “culla rovesciata” in acciaio bianco, con balaustre di vetro per la sicurezza dei passeggeri. Inoltre, sarà realizzato un edificio di servizio per gli autisti e due parcheggi con stalli anche per disabili.

L’area diventerà un importante nodo intermodale, collegando il BRT con le linee ordinarie del trasporto pubblico locale che servono i quartieri San Paolo, Santo Spirito, Palese e San Girolamo.

I lavori partiranno da via di Maratona, seguiti dall’avvio della linea Verde con la realizzazione della via di corsa su via Caldarola, in un’ottica di riduzione dell’impatto sui cittadini scegliendo periferie per i cantieri.

L’assessore alla Mobilità Domenico Scaramuzzi sottolinea che «siamo all’alba di una nuova era per il trasporto pubblico locale, più efficiente e sostenibile. Bari è pronta a questa sfida e seguirà da vicino l’evoluzione dei lavori».

Per agevolare le attività di cantiere, dal 7 luglio AMTAB modificherà temporaneamente il percorso e il capolinea di alcune linee (2, 2/, 6, 22, 27, 42), spostando il capolinea provvisorio vicino alle Piscine Comunali, in via di Maratona, con deviazioni indicate per ciascuna linea.