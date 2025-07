Carovigno, l'evento 'Ritratti in MODA Fashion Show 2025'

CAROVIGNO (BR) - Aver's Management in collaborazione con Teatro Italia Carovigno sono lieti di annunciare l'evento imperdibile del programma estivo di Carovigno: "Ritratti in MODA 'Fashion Show 2025'", che si terrà lunedì 28 luglio alle ore 21 presso l'esclusiva location di Largo Castello, ai piedi dell'imponente Castello "Dentice di Frasso" nel caratteristico centro storico di Carovigno.





La location, caratterizzata da una scenografia imponente e naturale, sarà valorizzata da un progetto di light design studiato per esaltare la bellezza architettonica e rafforzare il concetto scenico dell’evento.





L'evento, patrocinato dal Comune di Carovigno, sarà un'occasione unica per scoprire le nuove collezioni di abiti haute couture di prestigiosi stilisti e atelier, tra cui Antonio Monopoli Couture, Francioso Abbigliamento, Ottica Lanzilotti, Mapylù, Blue Velvet, KT Katalia Atelier, Coccole of, Survivor, nonché altri talenti pugliesi emergenti.





La serata, condotta dalla nota giornalista televisiva di Antenna Sud, Anna Saponaro, e dal blogger Danilo Fornaro, sarà arricchita da performance artistiche e momenti emozionanti, con incursioni nelle altre arti dello spettacolo. Ospiti di grande impatto interverranno con performance che renderanno la serata unica e indimenticabile, tra cui:

- Artisti di strada

- Performer e dancer di spessore

- Actor studio e molti altri

L'evento è GRATUITO.





Direzione Artistica: Alessandro Versano, Regista e Direttore Artistico Teatro Italia Carovigno e conosciuto per le sue produzioni visionarie teatrali e di spettacoli live, sarà alla guida della direzione artistica dell'evento, garantendo un'esperienza unica e memorabile per il pubblico e curando ogni dettaglio per creare un'esperienza spettacolare e coinvolgente.





Direzione Fotografica: La direzione fotografica sarà affidata a Francesco Valente e allo studio Hobby Foto Carovigno (BR).





Collaborazioni: Un team di professionisti del settore collaborerà all'evento, tra cui l'hair stylist Tagliati per il successo di Mimmo Ignone e la make-up artist Naomi Estetica Benessere e il suo team.





Dettagli dell'evento:

- Data: lunedì 28 luglio

- Ora: 21.00

- Location: Largo Castello, ai piedi del Castello "Dentice di Frasso", Carovigno (BR)

- Organizzazione: Aver's Management

- Patrocinio: Comune di Carovigno