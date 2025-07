Castel Trosino e il Rifugio Fioretti ospitano il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2025

Sabato 5 e domenica 6 luglio due diversi itinerari tra storia, suoni e rievocazioni, per riscoprire un magnifico borgo medievale e uno dei luoghi piu più spettacolari dell'intero Appennino, tra cultura, paesaggi e sapori tipici

Nell’ambito del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2025, Castel Trosino si prepara ad accogliere un’intera giornata dedicata alla riscoperta del suo patrimonio storico, culturale e naturale. Sabato 5 luglio, il pittoresco borgo medievale sarà teatro di un evento immersivo tra itinerari, rievocazioni storiche, laboratori artigianali, degustazioni e spettacoli dal vivo.

Il programma si apre alle 15:30 con il raduno dei partecipanti presso il parcheggio auto del borgo e la presentazione della giornata. Alle 16:00 partirà una suggestiva camminata verso la necropoli longobarda, con tappa nei pressi del lavatoio storico, dove sarà possibile assistere alla rievocazione delle antiche tecniche di lavaggio dei panni, a cura di Carmelita Galiè, Barbara Virgulti e Cesare Prescutti. Il percorso è semplice (1,5 km), adatto a tutti e immerso nel verde.

Alle 17:30, rientro al borgo e apertura di banchi didattici e attività esperienziali per grandi e piccoli: laboratorio di tessitura storica, accampamento longobardo, dimostrazioni di scherma medievale e antichi giochi popolari. I visitatori potranno inoltre assaporare i sapori locali grazie a banchi gastronomici e artigianali.

La giornata prosegue alle 20:30 con la possibilità di visita guidata in notturna al borgo medievale, con due itinerari suggestivi: "La Leggenda del Longobardo" e "Le Sorgenti", entrambi su prenotazione.









Durante l’evento si esibirà il tenore Giovanni Vitelli con canti popolari e medievali.

● Il giorno seguente invece, un evento dedicato agli appassionati di escursionismo, che intende collegare idealmente il comprensorio dei Monti della Laga e quello del Gran Sasso, attraverso un itinerario naturalistico che prende il via dal Lago di Provvidenza, per inoltrarsi nella fresca e affascinante valle del Torrente Chiarino. Punto di arrivo è il solitario Rifugio Fioretti posto a 1500 metri di altitudine nel delizioso ripiano di pascolo del Piano del Castrato. Un luogo magico adatto per condividere racconti, letture, testimonianze e aneddoti, sulle inedite storie arischiesi.

Informazioni utili: la partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione per copertura assicurativa. Si consiglia abbigliamento adeguato e scarpe da trekking. Per prenotazioni contattare il numero 339 150 1955.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio di enti locali, associazioni culturali e partner del territorio, tra cui Associazione Castrense 96, Scuola di Scherma Antica, FederTrek, Slow Food, e molte altre realtà attive nella promozione dei borghi e della cultura rurale.

Un’occasione unica per vivere la magia dei borghi dell’Appennino centrale, tra autenticità, storia e bellezza senza tempo.