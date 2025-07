Sparatoria a Barletta sul braccio di Levante: ferito un giovane durante una lite

Indagini in corso per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili

BARLETTA – Una lite tra più persone è degenerata in una sparatoria nel pomeriggio di oggi, sul braccio di Levante del litorale barlettano. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’episodio sarebbe nato da un’accesa discussione che, in pochi istanti, si è trasformata in un violento conflitto a fuoco.

A farne le spese un giovane del 1995, colpito da un proiettile alla coscia sinistra. L’uomo è stato soccorso rapidamente e trasportato all’ospedale Dimiccoli di Barletta, dove è stato preso in carico dal reparto di Ortopedia. I medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili della sparatoria. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità degli individui coinvolti nella lite, né sul movente dell’alterco.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista, e stanno acquisendo immagini da eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, oltre a raccogliere testimonianze da chi potrebbe aver assistito alla scena.