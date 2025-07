Cesare Cremonini incanta Bari: doppio sold out allo stadio San Nicola con 50.000 spettatori in festa

Cesare Cremonini ha regalato a Bari due serate indimenticabili con i concerti del 3 e 4 luglio, entrambi sold out allo stadio San Nicola. Un doppio evento che ha richiamato complessivamente oltre 50.000 spettatori, confermando ancora una volta il legame speciale tra l’artista bolognese e il suo pubblico.Sul palco, Cremonini si è mostrato in piena forma, un vero “eterno giovane” capace di fondere energia e poesia in uno show che ha attraversato oltre vent’anni di carriera. Canzoni iconiche e nuove hit si sono alternate in una scaletta serrata, tra momenti di puro coinvolgimento e attimi di intensa emozione.Particolarmente toccante il passaggio in cui l’artista ha espresso il suo amore per la Puglia: “Mi è mancata tantissimo questa terra e il suo calore,” ha detto al microfono, accogliendo l’abbraccio di un pubblico entusiasta e partecipe. Un’affermazione che ha acceso ancora di più lo stadio, già vibrante di cori, luci e applausi.Con questo doppio trionfo, Cesare Cremonini dimostra non solo di essere uno dei grandi protagonisti della scena musicale italiana, ma anche di saper rinnovare, concerto dopo concerto, un legame autentico con le persone e i luoghi che incontra. E Bari, ancora una volta, lo ha accolto come un figlio atteso da tempo.