Castellaneta Marina, maxi furto nella notte: colpite cinque strutture balneari

– Un colpo daè stato messo a segno nelle scorse ore a Castellaneta Marina. A finire nel mirino una banda di ladri ben organizzata, a bordo di un’Audi A6, che ha preso di miradi alto livello, comprese le aree ristorazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il modus operandi è stato identico in tutti i casi: i malviventi hanno disattivato i sistemi di videosorveglianza, tagliando i cavi delle telecamere, e si sono introdotti all’interno degli stabilimenti, riuscendo a portare via denaro in contanti e merce di valore.

Sulla vicenda stanno ora indagando i Carabinieri, che hanno già avviato la raccolta delle testimonianze e l’analisi delle poche immagini disponibili. Al vaglio anche eventuali collegamenti con altri furti simili avvenuti sulla costa jonica.