“Cinema Addiction” chiude con “Vital” di Shinya Tsukamoto

Apulia Film Commission conclude il suo ciclo “Novecento, auf wiedersehen” con una delle opere più intense e disturbanti del cinema giapponese contemporaneo: “Vital” (2004) del visionario regista Shinya Tsukamoto, autore culto già noto per Tetsuo e Tokyo Fist. Il film sarà proiettato giovedì 3 luglio alle ore 21, in contemporanea in cinque città pugliesi:

Bari (Multicinema Galleria)

Lecce (Cineporto)

Foggia (Laltrocinema Cicolella, in collaborazione con il Comune)

Taranto (Spazioporto)

Brindisi (Arena Eden)

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Un viaggio tra morte, memoria e ossessione

Vital è un film che esplora i confini estremi tra corpo e spirito, amore e morte, eros e scienza. Il protagonista Hiroshi, studente di medicina, sopravvive a un drammatico incidente d’auto nel quale perde la memoria. La sua compagna Ryôko invece muore. Nel tentativo di ricostruire sé stesso e il proprio passato, Hiroshi riprende gli studi universitari e durante le lezioni di anatomia viene assegnato alla dissezione di un cadavere. Con un’inquietante rivelazione, scopre che il corpo è proprio quello di Ryôko. Questo evento lo conduce in un percorso ossessivo, quasi mistico, in cui realtà e allucinazione si fondono, nel disperato tentativo di recuperare l’essenza perduta della donna amata.

Nel frattempo, Hiroshi intreccia una relazione fisica e disturbata con Ikumi, una compagna di corso attratta da pratiche erotiche estreme, che lo trascina in un vortice di desiderio e violenza. L’intreccio tra ricordo, lutto e pulsione di vita fa di Vital un’opera intensamente emotiva e sensoriale, capace di scavare nell’inconscio dello spettatore.

Un addio al Novecento cinematografico

La scelta di Vital per concludere la rassegna non è casuale: si tratta di un film che incarna la frattura tra due secoli e due modi di concepire il corpo, la memoria, l’identità. La rassegna “Novecento, auf wiedersehen”, parte del più ampio progetto Cinema Addiction di Apulia Film Commission, ha proposto un viaggio cinefilo attraverso le eredità del XX secolo e i loro echi nella contemporaneità. Con Vital, il congedo dal Novecento diventa anche riflessione sul dolore, sull’amore che sopravvive alla morte, sull’ossessione umana per ciò che non può essere restituito.

Cinema come esperienza collettiva

Come da tradizione della rassegna, la proiezione simultanea in diverse città pugliesi è pensata per riaffermare il cinema come esperienza condivisa sul territorio, al di là delle logiche commerciali. Un'occasione unica per scoprire – o riscoprire – un film poco distribuito ma dal forte impatto emotivo e visivo, firmato da uno dei maestri del cinema estremo nipponico.

Per maggiori informazioni:

👉 www.apuliafilmcommission.it

👉 Instagram e Facebook: @apuliafilmcommission

“Vital” di Shinya Tsukamoto

📍 Dove: Bari, Lecce, Foggia, Taranto, Brindisi

📅 Quando: Giovedì 3 luglio 2025, ore 21

🎟️ Ingresso: gratuito fino ad esaurimento posti

🎬 Rassegna: Cinema Addiction – Novecento, auf wiedersehen

📽️ Organizzazione: Apulia Film Commission