Cisternino, il Festival si chiude con Nada: la cantautrice sul palco al posto di Antonella Ruggiero

CISTERNINO – Saràa concludere domani sera,, la 27ª edizione del, prendendo il posto di, costretta al forfait per problemi di salute.

La cantautrice toscana, tra le voci più intense e anticonvenzionali della musica italiana, sarà protagonista del concerto finale in programma alle ore 22:00 in piazza Garibaldi. L’appuntamento rientra nel suo tour estivo 2025 e accompagnerà l’uscita del nuovo album “Nitrito”.

Nel frattempo, dalle ore 21:00, il centro storico di Cisternino – tra i Borghi più belli d’Italia – sarà animato da un concerto diffuso delle bande internazionali ospiti, che si esibiranno tra i vicoli della città in una suggestiva atmosfera musicale.

Nada Malanima

Nada Malanima, in arte semplicemente Nada, ha costruito nel tempo una carriera eclettica che l’ha portata dal pop radiofonico alla canzone d’autore, passando per il rock e la sperimentazione. Oltre alla musica, si è dedicata alla scrittura, pubblicando romanzi come Il mio cuore umano – da cui è stato tratto il film La bambina che non voleva cantare – e il recente Come la neve di un giorno. Una visione.

Tra i brani più celebri del suo repertorio figurano Amore Disperato, Guardami negli occhi e Senza un perché, diventata una hit internazionale dopo essere stata scelta da Paolo Sorrentino per la serie The Young Pope.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Musicale “Città di Cisternino”, in collaborazione con il Comune di Cisternino, il sostegno di Intesa Sanpaolo e con il patrocinio della Regione Puglia.