Gioia del Colle, domani la presentazione del 'Palio delle Botti 2025'

GIOIA DEL COLLE (BA) - Domenica 27 luglio 2025, a partire dalle ore 19:30, nel chiostro di Palazzo San Domenico (sito in piazza Margherita di Savoia, 10 - Gioia del Colle) si terrà la presentazione delle botti dipinte per l’ottava edizione del Palio delle Botti Trofeo “Città del Primitivo”, manifestazione in programma a Gioia del Colle nelle serate di sabato 2 e domenica 3 agosto 2025.





Nel corso dell'evento, che sarà moderato dal giornalista Gianluca Falcone, interverranno: Giovanni Mastrangelo, sindaco del comune di Gioia del Colle; Andrea Benagiano, assessore al Turismo del comune di Gioia del Colle; Claudio Santorelli, presidente dell’associazione culturale Palio delle Botti Gioia del Colle e direttore artistico della manifestazione; Marilena Limitone, responsabile cortei storici ed ambientazioni medievali del Palio delle Botti Gioia del Colle.