Manfredonia, ispettore fuori servizio salva coppia di anziani da un incendio

Una tragedia evitata grazie al sangue freddo e al coraggio di un poliziotto fuori servizio. È quanto accaduto ilin, dove un incendio divampato in un appartamento ha messo in serio pericolo la vita di due anziani.

A intervenire, senza alcuna esitazione, è stato l’ispettore Francesco Ricucci, in servizio presso il Commissariato di Polizia di Manfredonia. L’agente, pur trovandosi libero dal servizio, è accorso sul posto e ha sfidato le fiamme per soccorrere i due residenti, riuscendo a metterli in salvo prima che le fiamme potessero avere conseguenze più gravi.

Fondamentale la sua prontezza: secondo quanto riferito dai presenti, Ricucci ha agito con lucidità e determinazione, evacuando l’abitazione e prestando i primi soccorsi.

La famiglia degli anziani salvati ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine:

“Un intervento tempestivo, professionale, guidato da un profondo senso del dovere. A lui dobbiamo la vita dei nostri cari”.

Il gesto dell’ispettore Ricucci è stato salutato da colleghi e cittadini come un esempio di dedizione e altruismo che onora l’intera Polizia di Stato.