'Cosmic Vegan Fest – 15ª edizione': Lecce ospita tre giornate dedicate al benessere, alla coscienza e alla sostenibilità

LECCE - Torna il Cosmic Vegan Fest, alla sua 15ª edizione, con una tappa speciale nella città di Lecce nelle giornate del 26-27-28 settembre 2025: una manifestazione nazionale ormai riconosciuta come punto di riferimento per le pratiche olistiche e la promozione di stili di vita consapevoli e sostenibili. - Torna il Cosmic Vegan Fest, alla sua 15ª edizione, con una tappa speciale nella città di Lecce nelle giornate del 26-27-28 settembre 2025: una manifestazione nazionale ormai riconosciuta come punto di riferimento per le pratiche olistiche e la promozione di stili di vita consapevoli e sostenibili.





Circa 80 proposte distribuite in tre giornate, che condurranno i partecipanti in un vero e proprio viaggio esperienziale nella conoscenza e nella coscienza, per il benessere dell’essere umano e del Pianeta Terra.





La giornata inaugurale si svolgerà nel suggestivo Teatro Apollo, simbolo culturale della città, e sarà dedicata in particolare al mondo della scuola. Grazie all’impegno dell’Assessore all’Educazione Alimentare e Tutela degli Animali, Andrea Guido, da tempo attivo nel promuovere opportunità educative e formative per le nuove generazioni, gli studenti delle scuole potranno partecipare a una lezione-spettacolo di qualità ed unica nel suo genere. Sul palco si alterneranno medici e nutrizionisti di rilievo nazionale, insieme ad artisti e performer che coinvolgeranno i giovani in un format dinamico, partecipato ed entusiasmante.





Le successive due giornate si svolgeranno presso l’Ex Convento dei Teatini, nel cuore barocco di Lecce, dove si alterneranno tantissime conferenze e seminari formativi su tematiche come alimentazione sana e sostenibile, yoga, meditazione, mindfulness, sciamanesimo, shiatsu, bioedilizia, pratiche di risparmio delle risorse naturali, insieme a proiezioni di film, momenti musicali e performance artistiche (ricordiamo le presenze di caratura internazionale delle scorse edizioni quali Antonella Ruggiero, dj Mose, Edoardo Bennato, Adan e Cristobal Jodorowsky, ecc.)





Il pubblico potrà inoltre visitare un’area mercatino cruelty free, interamente dedicata a prodotti senza derivati animali e privi di articoli industriali o cineserie, e un’area benessere, dove sarà possibile provare trattamenti individuali (massaggi, pulizie energetiche...) con professionisti qualificati in un contesto accogliente e rilassante.





Tra gli stand enogastronomici, grande attenzione sarà riservata alla cucina vegetale, con proposte che reinterpretano i sapori della tradizione in chiave veg: dai pasticciotti salentini alle lasagne vegetali, passando per piatti tipici rivisitati con ingredienti 100% vegetali e sostenibili, per dimostrare che è possibile mangiare bene rispettando la vita e il pianeta. Così anche per la cosmesi che rispetta la vita degli animali quale è la cosmesi veg.





La manifestazione si estenderà anche oltre le sue sedi ufficiali, con incursioni urbane e attività diffuse nella città. In particolare, grazie alla collaborazione con il WWF, alcune iniziative si terranno nella Foresta Urbana di Lecce, offrendo ai partecipanti un’occasione di immersione nella natura e nella biodiversità cittadina.





Realizzato in co-progettazione tra Cosmic Community e l’Assessorato all’Educazione Alimentare e Tutela degli Animali della Città di Lecce, il Cosmic Vegan Fest rappresenta da sempre un esempio virtuoso di costruzione dal basso, in cui istituzioni e cittadini cooperano per generare benessere, consapevolezza e senso di comunità.





"Sostenere il Cosmic che è ormai uno storico festival del benessere molto amato nella nostra terra, significa investire nella formazione delle nuove generazioni, offrendo loro strumenti per comprendere il legame tra alimentazione, salute, ambiente e diritti degli animali. Abbiamo voluto fortemente coinvolgere le scuole nella giornata inaugurale, perché credo che il cambiamento culturale parta proprio dai più giovani. Educare oggi al rispetto della vita e alla sostenibilità è il primo passo per costruire la città del domani, più giusta, più consapevole, più viva" ha dichiarato Andrea Guido, Assessore all’Educazione Alimentare e Tutela degli Animali della Città di Lecce.





"Quindici edizioni rappresentano un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza. Il Cosmic è nato dal desiderio di unire persone, idee e pratiche orientate al benessere, alla consapevolezza e al rispetto per ogni forma di vita. Continuiamo a realizzarlo a Lecce in una nuova modalità e spazi che abitiamo per la prima volta. In questa città meravigliosa e ricca di energia, il festival è per noi motivo di grande gioia: vogliamo che sia un’esperienza trasformativa per chi partecipa, un'occasione per scoprire che un altro modo di vivere — più sano, più etico, più connesso con la natura donando la possibilità di espandere la coscienza attraverso saperi antichi e contemporanei sulla evoluzione psichica ed emozionale e spirituale— è possibile, ed è già realtà" ha dichiarato l'ideatore del festival Federico De Giorgi.





Questo è solo l’inizio. Professionisti, associazioni e aziende locali e nazionali da oggi possono richiedere di partecipare all’iniziativa che, come ogni anno, andrà a comporre il calendario più straordinario che si possa immaginare.





Un evento per tutte le età, per chi vuole ispirarsi, informarsi e trasformarsi. L’appuntamento è a Lecce: una città pronta a vibrare all’unisono con la vita.