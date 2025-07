Conversano, la stazione cambia volto: 70 nuovi parcheggi, velostazione e più verde

La storica stazione ferroviaria di Conversano si prepara a un profondo restyling. Ilche rientra nel programma PNRR per la riqualificazione di 20 stazioni pugliesi. I lavori, a cura delle, cominceranno a settembre 2025 e termineranno entro giugno 2026.

L’intervento prevede la realizzazione di un hub intermodale moderno e funzionale, con nuovi parcheggi, una velostazione e spazi verdi, per migliorare l’accessibilità e i servizi offerti ai pendolari e alla comunità.

I numeri del progetto:

70 stalli per auto

7 per motocicli

2 per persone con mobilità ridotta

72 posti bici in una velostazione da 130 mq

4 colonnine di ricarica elettrica

3 stalli per lunga sosta autobus

1 corsia bus dedicata

4 stalli “Kiss & Go” per la sosta breve

Sarà inoltre creata una pista ciclabile e nuovi accessi pedonali, pensiline per l’attesa e circa 2.000 mq di aree verdi, piantumate con essenze locali come lecci, carrubi, lentischi e cisto marino.

«È un’opera strategica per la città – commenta il sindaco Giuseppe Lovascio – perché migliora i collegamenti, risolve in parte la carenza di parcheggi e alleggerisce il traffico in via dei Paolotti».

Il nuovo accesso al parcheggio sarà da via Luigi Galvani, più decentrata rispetto al centro, per evitare congestionamenti. Il parcheggio sarà accessibile durante l’orario di servizio della stazione e dotato di barre automatiche per il controllo degli accessi.

La velostazione, con 72 posti bici, sarà dotata di stalli a 45° e supporti a due piani, ideali per incentivare la mobilità sostenibile.

Una stazione da rinnovare

La stazione di Conversano, inaugurata nel 1900, presenta oggi diverse criticità: assenza di aree di sosta adeguate, parcheggi piccoli e degradati, e una vecchia velostazione in stato di abbandono. Il nuovo progetto punta a superare queste problematiche trasformando l’area in un moderno snodo intermodale all’altezza delle esigenze dei cittadini.