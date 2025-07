Giovani e creatività: al via in Puglia le prime 10 residenze artistiche nei Nodi della Rete Galattica

Prende il via lapromossa da, in collaborazione con, ie la. Dieci progetti coinvolgeranno giovani artisti inin 12 comuni pugliesi, da, passando pere altri centri della rete dei

L’obiettivo è offrire spazi concreti di crescita, sperimentazione e confronto, mettendo in relazione giovani talenti con operatori culturali anche di livello internazionale. I progetti selezionati, focalizzati su arte contemporanea, memoria, territorio, cibo, spazio pubblico e pratiche partecipative, nascono per attivare un dialogo profondo tra arte e comunità.

“Continuiamo a investire nella creatività dei giovani pugliesi – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – offrendo opportunità formative e artistiche in grado di rigenerare i territori, valorizzare le identità locali e costruire una Puglia contemporanea, aperta e culturale”.

I progetti finanziati:

Sammichele di Bari – Trassùna (Ass. Atalante): arte e territorio attraverso cinema d’animazione, illustrazione e sound design.

Gravina in Puglia – MAD4MED (Ass. Link APS): fotografia per costruire connessioni culturali nel Mediterraneo.

Bitonto – Fratm! (Asteria Space ETS): esplorazione etnografica di sogni ed emozioni giovanili tra centro e periferia.

Ceglie Messapica e Mesagne – Transiti (Zero al Cubo): cinque giovani artisti rileggono il Sud come spazio generativo.

Cutrofiano e Martano – Cocìmari (34° Fuso APS ETS): tra arte, cucina e memoria, connettendo comunità e saperi locali.

Castrignano de’ Greci, Cursi, Cutrofiano – Unwritten Memories (Ramdom APS): workshop e opere site-specific sui temi della marginalità.

Polignano a Mare e Bari – DOVE (Artes Punto di Svolta APS): cinque artisti lavorano sul concetto di “impronta” e sperimentazione.

Cursi – Novena (Ecomuseo della pietra leccese): pratiche artistiche sul tema del desiderio e della preghiera collettiva.

Taranto – Le acque che vidi... (Archivio Ritrovata ETS): il mare come archivio vivente, tra memorie, filmati e installazioni.

Taranto – Concrete Dreams (Mangrovie APS): visioni femminili e collettive per raccontare il quartiere Tre Carrare-Solito.

Un nuovo modello per i giovani

Le residenze si inseriscono in una strategia più ampia che include laboratori creativi, open talent, visite aziendali, mappature di spazi per lo spettacolo dal vivo e partecipazione a fiere internazionali, per supportare la crescita professionale di artisti e operatori culturali under 35 e rafforzare il sistema creativo pugliese.

Con questi primi dieci progetti, la Puglia sperimenta un nuovo modello di politiche giovanili culturali, con il territorio come laboratorio, le comunità come risorsa, e i giovani come motore di trasformazione.