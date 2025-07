"Cornetto Battiti Live" torna su Canale 5 con la quarta puntata: musica, emozioni e spettacolo sotto le stelle!

COLOGNO MONZESE - Lunedì, in, andrà in onda un nuovo e imperdibile appuntamento con, il festival musicale che da anni accompagna le estati italiane con i più grandi nomi della musica e l’energia inconfondibile delle piazze affacciate sul mare.

A condurre la serata saranno ancora una volta Ilary Blasi e Alvin, affiancati da Nicolò De Devitiis, pronti a far vivere al pubblico un mix di musica, emozioni e divertimento direttamente dal palcoscenico allestito nella suggestiva piazza di Molfetta.

In questa quarta puntata, saliranno sul palco artisti amatissimi dal pubblico di tutte le età: Gigi D’Alessio, Alfa, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Fedez e Clara, Luchè e molti altri. Le esibizioni non si fermeranno alla piazza centrale: grazie ai collegamenti “on the road”, la musica farà tappa anche nelle splendide cornici di Andria, Taranto e Manfredonia.

Nel cast di questa serata ricchissima anche: Boomdabash, Tiromancino, Venerus, Sarah Toscano, Carl Brave, Levante, Alexia, Michele Bravi, Mida, Gabry Ponte, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, FUCKYOURCLIQUE, Coco, Sal Da Vinci, Lda, Settembre, Aka7even, Francesca Michielin, Petit, Vida Loca, e da Amici anche Chiamamifaro e Luk3.

A rendere ancora più spettacolare lo show sarà il corpo di ballo, arricchito dalla presenza degli allievi del talent “Amici”, che con la loro energia e talento porteranno in scena coreografie mozzafiato.

La regia dell’evento è affidata a Luigi Antonini, già artefice di numerose produzioni di successo.

Una serata all’insegna della musica live, del ritmo estivo e dell’intrattenimento per tutta la famiglia: Cornetto Battiti Live è pronto a far ballare anche questa volta milioni di telespettatori da casa.