Da Manduria a San Pietro in Bevagna: torna l’estate tra eventi, arte e natura

MANDURIA - Dopo il grande successo dello scorso anno, tornano a Manduria e San Pietro in Bevagna due appuntamenti estivi imperdibili: ile il. L’iniziativa, organizzata dall’associazione ArchiTA Festival in collaborazione con il Comune di Manduria, Regione Puglia e altri partner, mira a valorizzare i centri storici e le bellezze naturalistiche locali, offrendo ai residenti e ai turisti momenti di intrattenimento gratuiti e di alta qualità.

La prima tappa sarà il Buskers Festival, che si svolgerà a San Pietro in Bevagna il prossimo 26 luglio. L’evento porterà nel suggestivo borgo marinaro artisti di strada, saltimbanchi, giocolieri, musica live e dj set, animando vicoli e piazze con la magia dell’arte popolare. A rendere ancora più speciale la serata, due visite guidate gratuite per scoprire le meraviglie del territorio: il fiume Chidro, con le sue leggende e la ricca natura, e il santuario di San Pietro, testimone di una storia bimillenaria che va dall’arrivo dell’apostolo Pietro all’epoca bizantina, fino alle tradizioni ancora vive nel culto locale.

Le visite guidate, organizzate in collaborazione con la cooperativa Spirito Salentino, prevedono una capienza limitata a 30 persone ciascuna e richiedono prenotazione tramite WhatsApp al numero 338.1340466.

Il secondo grande appuntamento estivo sarà il Manduria ’80 Festival, in programma il 29 agosto nel centro storico di Manduria. L’evento si propone di riportare in vita l’atmosfera degli anni Ottanta attraverso musica, spettacoli e momenti di convivialità, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.

Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ha commentato con entusiasmo: “La precedente edizione ha trasformato piazze, slarghi e chiostri in palcoscenici diffusi di musica, arte e cultura, regalando ai visitatori la migliore immagine della nostra città. Siamo orgogliosi di poter confermare il ritorno di questi eventi, che puntano a valorizzare sia il centro storico sia la zona marina.”

Anche l’assessora al Turismo e Grandi Eventi, Luigia Lamusta, ha sottolineato l’importanza di queste manifestazioni: “Offriamo due serate di grande impatto, capaci di attirare migliaia di persone, valorizzando il nostro patrimonio naturalistico, storico e artistico e promuovendo Manduria e San Pietro in Bevagna come mete imperdibili dell’estate.”

Il Buskers Festival e il Manduria ’80 Festival si confermano così appuntamenti centrali per la promozione del territorio, combinando cultura, spettacolo e turismo sostenibile, e offrendo a tutti un’occasione unica per scoprire le eccellenze della Puglia in un’atmosfera festosa e accogliente.