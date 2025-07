Europei Femminili, l’Italia si arrende all’Inghilterra ai supplementari: 2-1 a Ginevra

Azzurre eliminate in semifinale: decisiva la rete di Chloe Kelly dopo il pareggio allo scadere

FRANCESCO LOIACONO – Finisce in semifinale il cammino dell’Italia agli Europei di Calcio Femminile in Svizzera. Le azzurre vengono sconfitte 2-1 dall’Inghilterra dopo i tempi supplementari, in una partita intensa e combattuta disputata allo Stade de Genève.

L’Italia era passata in vantaggio al 32’ con una splendida rete di Barbara Bonansea, che ha insaccato al volo di destro su un preciso cross di Sofia Cantore. Le inglesi avevano sfiorato il gol già al 19’ con Alessia Russo e ancora al 37’ con Lauren James. Anche l’Italia ha avuto le sue occasioni, tra cui una pericolosa conclusione di Arianna Caruso al 31’ della ripresa e un quasi-raddoppio di Emma Severini al 40’.

La svolta arriva nei minuti di recupero: al 95’ Michelle Agyemang trova il pareggio con un sinistro preciso, portando la sfida ai supplementari. Le inglesi continuano a premere e al 112’ colpiscono la traversa con la stessa Agyemang. Al 114’ arriva l’episodio decisivo: rigore per l’Inghilterra per un fallo di Severini su Bethany Mead. Laura Giuliani para la prima conclusione di Chloe Kelly, ma sulla respinta la numero 18 inglese realizza con una girata di sinistro il gol del definitivo 2-1.

L’Inghilterra vola in finale, in programma domenica 27 luglio alle 18 a Zurigo, dove affronterà la vincente della seconda semifinale Spagna-Germania, in scena oggi alle 21.

Per l’Italia resta l’amarezza per un’eliminazione giunta nel finale, ma anche la consapevolezza di aver tenuto testa fino all’ultimo a una delle favorite per il titolo.