Lecce, Ed Mc Jannet ceduto in prestito alla Ternana: ora si cerca un sostituto a centrocampo

FRANCESCO LOIACONO – Illascia momentaneamente il Lecce: è stato ceduto in, formazione inserita nel. Il giocatore ha firmato un accordo fino al

Nella stagione appena conclusa, Mc Jannet aveva militato in prestito nel Cerignola (Girone C di Serie C), collezionando 15 presenze. Cresciuto nel settore giovanile del Luton Academy, il centrocampista ha vestito le maglie del Lecce Under 18, Under 19, Primavera e prima squadra, oltre a vantare presenze internazionali con l’Irlanda: 4 gare da titolare con l’Under 21, 13 con l’Under 19 e 2 con l’Under 18.

Con la partenza di Mc Jannet, il club salentino si muove ora per trovare un sostituto. Il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino sono già al lavoro sul mercato, alla ricerca di un nuovo innesto a centrocampo, da acquisire in prestito o a titolo definitivo.

Il Lecce si prepara alla nuova stagione di Serie A con l’obiettivo primario della salvezza, cercando di allestire una rosa competitiva e all’altezza del massimo campionato.