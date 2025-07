Fernando Spano in mostra a Lecce: tra memoria classica e materiali di recupero

- Dopo aver incantato il pubblico e la critica in contesti di grande prestigio come la performance veneziana “Portiamo in giro bellezza” nell'ambito della mostra ‘NO MASKS. The real reality beyond the social filters’, la Biennale del Gattopardo ad Agrigento e l'esposizione di arte pubblica ‘Maiori Art Coast 2025’ in Costiera Amalfitana, il maestro ed artista Fernando Spano si prepara a un emozionante ritorno nella sua amata Lecce.

La città salentina sarà infatti teatro di un attesissimo evento espositivo presso la Fondazione Palmieri, con inaugurazione fissata per il giorno 1° agosto 2025. La mostra, che vuole essere un omaggio alla sua terra, sarà una rappresentazione della sua arte che lui stesso definisce come “scultura à porter”.

In esposizione ci saranno alcune delle opere più iconiche di Spano: teste, busti e corpi tratti dall'intramontabile arte greco-romana, come Athena, Cibele, Afrodite, che l'artista interpreta in chiave innovativa.

Lontano dall'utilizzo di materiali nobili come il marmo, Spano concentra la sua attenzione nel riutilizzo di materiali di recupero. Una scelta non casuale, quella dell'artista, dato che proprio in questo concept è racchiusa tutta la sua filosofia: la bellezza non risiede nella preziosità del materiale, bensì nell’idealità universale della forma e nella capacità dell'arte di trascendere la materia stessa.

La mostra sarà a cura di Michele Citro.

Biografia

Fernando Spano nasce il 13 marzo del 1965 a Veglie. Vive e lavora a Lecce.

Dal 1983 al 1986 lavora come assistente presso uno studio d'arte a Lecce.

La sua carriera prende vita tra il 1987 e il 1991 fino a protrarsi a oggi, tempo in cui l'artista ha avuto l'opportunità di spaziare e sperimentare stili nuovi ed espressivi, sempre più in linea con il suo essere. Varie le sue collaborazioni e creazioni con famiglie nobiliari ed esposizioni nei più importanti festival d'arte italiani, tra cui Padova, Verona e Forlì.

