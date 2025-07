Festa per il 25° anniversario della Cooperativa Sociale San Bernardo durante la Cena dei Messapi a Latiano

LATIANO (BR) – La splendida Piazza Umberto I di Latiano, ieri sera venerdì 18 Luglio, ha fatto da cornice a un evento straordinario, in occasione della tradizionale Cena dei Messapi organizzata dal Comune di Latiano. L'evento è stato illuminato da luminarie artistiche e allietato dalla coinvolgente musica dal vivo dell'Italian Swing Band. – La splendida Piazza Umberto I di Latiano, ieri sera venerdì 18 Luglio, ha fatto da cornice a un evento straordinario, in occasione della tradizionale Cena dei Messapi organizzata dal Comune di Latiano. L'evento è stato illuminato da luminarie artistiche e allietato dalla coinvolgente musica dal vivo dell'Italian Swing Band.





In questo contesto, la Cooperativa Sociale San Bernardo ha dato il via ai festeggiamenti per il suo 25° anniversario, celebrando un traguardo significativo con il lancio di una grande mongolfiera di circa 10 metri, simbolo di un sogno che si alza in volo.





Tra gli ospiti di rilievo presenti, il Sindaco di Latiano, Mino Maiorano, diverse autorità civili e politiche di città limitrofe, nonché il Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, la Vice Presidente della Provincia di Brindisi, Antonella Vincenti, e rappresentanti del mondo sanitario della provincia di Brindisi.





Il Direttore Generale della Cooperativa Sociale San Bernardo, Giuseppe Natale, visibilmente emozionato, ha condiviso la sua gioia per questo importante traguardo. "Oggi celebriamo non solo 25 anni di attività, ma anche il percorso iniziato da 9 donne visionarie che, venticinque anni fa, hanno creduto in un progetto. Oggi, la Cooperativa San Bernardo è diventata una grande famiglia che conta circa 700 dipendenti" ha dichiarato Natale. Il direttore ha poi sottolineato l'importanza dell'impatto sociale della cooperativa, evidenziando i successi raggiunti oltre i confini nazionali. "Abbiamo avuto l'opportunità di rappresentare la nostra comunità a New York in tre occasioni, l'ultima delle quali presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite durante la Conferenza mondiale sui diritti delle persone con disabilità. Questo è un segno tangibile di come il nostro impegno abbia superato le aspettative" ha aggiunto.





La serata è stata un momento di celebrazione, con la mongolfiera che ha preso il volo per simboleggiare il futuro luminoso della cooperativa. "Ogni traguardo raggiunto è un nuovo punto di partenza. Ieri, simbolicamente, abbiamo spiccato il volo insieme" ha concluso Natale. L'evento ha visto anche la partecipazione della Cena dei Messapi, che ha permesso ai partecipanti di gustare i sapori autentici della tradizione culinaria locale, rafforzando il senso di comunità e condivisione. La Cooperativa Sociale San Bernardo continua a guardare avanti, pronta a scrivere nuovi capitoli della propria storia di inclusione e impegno sociale, mantenendo sempre al centro i valori di solidarietà e crescita collettiva.