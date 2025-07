Serie B: le date del campionato 2025/26

NICOLA ZUCCARO – Sono state rese note nel pomeriggio di venerdì 18 luglio, tramite il comunicato ufficiale diffuso dalla rispettiva Lega Nazionale Professionisti, le date del campionato di Serie B 2025-2026. Si partirà sabato 23 agosto, con possibili anticipi che potrebbero disputarsi venerdì 22, mentre l’ultima giornata si giocherà tra l’8 e il 10 maggio 2026.Confermati i turni infrasettimanali, che si giocheranno il 30 settembre, il 28 ottobre, il 10 febbraio, il 3 e il 17 marzo. Per quanto riguarda le soste, esse saranno in linea con la Serie A per gli impegni delle Nazionali nelle seguenti date: 6/7 settembre, 11/12 ottobre, 15/16 novembre 2025 e 28/29 marzo 2026.Confermata la pausa invernale dal 27/28 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026. Invece, per conoscere le partite delle trentotto giornate del torneo cadetto 2025-2026, si dovrà attendere il sorteggio del calendario in programma a Mantova nella serata di mercoledì 30 luglio 2025.