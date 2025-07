Festival Cinema&Letteratura: “Del Racconto, il Film” – DRIFfest 2025 apre con Simona Ruffino a Sannicandro di Bari

BARI - Domani, giovedì 3 luglio alle 19.30, nella suggestiva cornice della corte del Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari, prende il via il primo appuntamento di “Del Racconto, il Film” – DRIFfest 2025, con un ospite d’eccezione: Simona Ruffino, brand strategist tra le voci più autorevoli della comunicazione etica in Italia.

L’incontro, intitolato Del Racconto, Noi, sarà incentrato sul suo saggio Non tutto è come appare (Apogeo), presentato insieme alla giornalista Francesca Savino de La Repubblica. Ruffino proporrà una riflessione sul valore della complessità come antidoto alla cultura del pensiero binario, spesso riduttivo e ingannevole. Attraverso esempi neuroscientifici, filosofici e reali, la neurobrand specialist metterà in luce come la semplificazione, usata talvolta nei media come strumento di controllo, alimenti polarizzazione e riduca la capacità critica, con particolare attenzione alle manipolazioni in ambito politico.

La serata proseguirà con la proiezione del film Noi e loro di Delphine e Muriel Coulin, un intenso dramma familiare che esplora la difficile relazione tra un padre single, Pierre (interpretato da Vincent Lindon, premiato con la Coppa Volpi a Venezia 81), e i suoi due figli. Mentre il più giovane Louis avanza nella vita senza problemi, Fus, il maggiore, si avvicina a movimenti violenti e razzisti, sfidando i valori paterni e generando tensioni dirompenti. Un film di grande intensità emotiva che indaga la fascinazione degli estremismi tra le giovani generazioni dell’Europa contemporanea.

Il DRIFfest 2025, organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, si svolge dal 17 giugno al 26 luglio con 21 eventi tra Bari, Giovinazzo, Modugno, Rutigliano e Sannicandro di Bari, includendo anche tre incontri nelle carceri di Trani e Turi, una peculiarità unica tra i festival pugliesi.

L’edizione è sostenuta da Regione Puglia, Apulia Film Commission, numerosi Comuni e istituzioni locali, e da associazioni impegnate nei diritti e nel sociale.

Tutti gli incontri iniziano alle 19.30 con ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: 328 4071538 o visitare il sito ibambiniditruffaut.com.