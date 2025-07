Forno crematorio a Caprarica, Basile (FdI): 'Ma esiste un’emergenza tumulazioni? Non credo e, quindi, quale beneficio rispetto ai ‘costi’ ambientali?'

CAPRARICA DI LECCE (LE) - "La scelta della cremazione è una scelta personale, a volte dettata anche da motivi economici, quindi non si può essere a favore o contro la pratica funeraria, ma è evidente che la costruzione di un forno crematorio a Caprarica di Lecce, una comunità di poco più di 2.200 persone, qualche riflessione su costi e benefici la impone. Oggi in Commissione Ambiente non è stato neppure possibile entrare nel merito del possibile inquinamento, perché l’ARPA ha sostenuto di non aver ancora visionato il progetto, ma ci siamo soffermati sugli aspetti legislativi esistenti, ma mai attuati. Nel 2008, infatti, il Consiglio regionale approvò una legge in in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri, che prevedeva l’adozione di un programma che definiva anche la localizzazione dei forni crematori, in assenza di questa, però e nonostante sia passati 17 anni, la richiesta di costruire nuovi impianti è andata avanti in molti Comuni pugliese, un po’ a macchia di leopardo" si legge in una nota stampa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Dino Basile, a margine della Commissione Ambiente. - "La scelta della cremazione è una scelta personale, a volte dettata anche da motivi economici, quindi non si può essere a favore o contro la pratica funeraria, ma è evidente che la costruzione di un forno crematorio a Caprarica di Lecce, una comunità di poco più di 2.200 persone, qualche riflessione su costi e benefici la impone. Oggi in Commissione Ambiente non è stato neppure possibile entrare nel merito del possibile inquinamento, perché l’ARPA ha sostenuto di non aver ancora visionato il progetto, ma ci siamo soffermati sugli aspetti legislativi esistenti, ma mai attuati. Nel 2008, infatti, il Consiglio regionale approvò una legge in in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri, che prevedeva l’adozione di un programma che definiva anche la localizzazione dei forni crematori, in assenza di questa, però e nonostante sia passati 17 anni, la richiesta di costruire nuovi impianti è andata avanti in molti Comuni pugliese, un po’ a macchia di leopardo" si legge in una nota stampa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Dino Basile, a margine della Commissione Ambiente.





"Difficile, però, nel caso di Caprarica limitarsi a sollecitare l’attuazione di una legge regionale, che pure è necessario fare, ma in questo caso ci sarebbe da chiedersi: ma i ‘costi’ di dover sopportare nelle vicinanze del centro abitato i fumi (anche controllati) della cremazione sono giustificati a fronte di una situazione dove non vi è un’emergenza tumulazione, visto che mi risulta che vi siano loculi a sufficienza per ospitare nuovi decessi? Insomma, i ‘costi’ sono giustificati lì dove vi è un’emergenza. Faccio un esempio: io non sono favorevole (tout-court) ai dissalatori, perché andrebbe fatta una programmazione, ma di fronte a un’emergenza, per alleviare la ‘sete’ degli agricoltori, sarei favorevole anche alla costruzione. Ma in questo caso, chiediamoci, vi è un’emergenza?".