Francavilla Fontana, al via i lavori per la rifunzionalizzazione dell’ex tensostatico

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nuova vita per l’ex tensostatico di Francavilla Fontana. Nelle scorse ore l’Amministrazione Comunale ha consegnato l’area di cantiere alla ditta incaricata di rifunzionalizzare l’impianto sportivo. - Nuova vita per l’ex tensostatico di Francavilla Fontana. Nelle scorse ore l’Amministrazione Comunale ha consegnato l’area di cantiere alla ditta incaricata di rifunzionalizzare l’impianto sportivo.





"L’idea che inseguiamo da tempo – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – comincia a prendere forma, ossia trasformare l’area abbandonata dell’ex tensostatico in un moderno impianto dedicato al tennis. Questo luogo potrà coniugare sport, inclusione sociale e riqualificazione delle periferie, contribuendo allo stesso tempo alla crescita del territorio".





Il progetto, per il quale sono stati stanziati dall’Amministrazione Comunale 700 mila euro, prevede la realizzazione di un campo da tennis e di un nuovo blocco spogliatoi, la demolizione dei manufatti esistenti, lo smantellamento definitivo della copertura del campo di basket esistente e il rifacimento degli impianti.





"Finalmente ci siamo. Con questo nuovo cantiere – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – avviamo il recupero di una struttura strategica per la pratica sportiva cittadina. Un’operazione che non prevede consumo di suolo in un’ottica di economia circolare. Questo intervento consentirà di accrescere la sicurezza dell’area grazie alla rimozione delle strutture fatiscenti e di dotare la Città di un campo da tennis adeguato alle norme CONI".





Le novità per l’ex tensostatico non finiscono qui.





L’Amministrazione Comunale candiderà al bando sport e periferie il secondo lotto di interventi da 1 milione di euro che prevede l’efficientamento energetico del blocco spogliatoi, la realizzazione di due campi da tennis, di due campi di padel, di un campetto polifunzionale e di un percorso fitness con attrezzi specifici per l’esercizio fisico di giovani, adulti ed anziani.





"L’obiettivo finale – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – è creare un vero e proprio campus che consenta la pratica sportiva in tutte le sue forme e incentivi la socializzazione, in particolare per i più giovani. Allo stesso tempo dotiamo la Città di una struttura dedicata al tennis che può rappresentare una casa per i tanti francavillesi costretti a rivolgersi a strutture di questo tipo presenti nei paesi limitrofi".