Francavilla Fontana, al via la seconda edizione della rassegna teatrale 'Fabula'

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Dopo il grande successo della prima edizione, torna Fabula, la rassegna teatrale in Piazza Giovanni XXIII dedicata alle compagnie pugliesi.





"Fabula – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – ha l’obiettivo di offrire al pubblico serate di spettacolo mettendo in mostra i talenti pugliesi. In questa seconda edizione abbiamo selezionato opere di cultura popolare, testi divertenti, ma anche momenti di riflessione e di grande musica. Vi aspettiamo a Francavilla Fontana per quattro serate che sapranno stupire".





Si comincerà sabato 26 luglio con Calabbò e lu zziu ti Roma della Compagnia Il Sipario. Il protagonista dello spettacolo sarà l’antieroe nato dalla penna del Preside Vincenzo Garganese che ha saputo conquistare con la sua irriverenza il pubblico francavillese. In scena ci saranno Alfonso Trisolino, Mada Lopalco, Rocco D’Angela, Mimma Memmola, Mariangela Gallù e Riccardo Morrone. Regia di Tani Roma.





Domenica 27 luglio si cambia registro con "A Mimmo – omaggio a Domenico Modugno". Con la forma del teatro canzone, Pino Ingrosso ripercorrerà i più grandi successi di Modugno, presentandoli al pubblico con voce e chitarra. Il tutto sarà arricchito da aneddoti, racconti, curiosità, proiezioni video sulla lunga carriera del grande cantautore pugliese, affidati alla maestria dell’attore Gino Cesaria e a Daniela Guercia regista dello spettacolo.





Lunedì 28 luglio la Compagnia Teatrale Mino di Maggio porterà in scena il musical "È una storia che vi sorprenderà - La Bella e la Bestia 3.0". La celebre storia scritta da Jeanne Marie Leprince tornerà a vivere con alcune rivisitazioni in chiave ironica che sapranno divertire grandi e bambini. Regia di Gianluca Cervellera con le coreografie di Four Art Academy.





Martedì 29 luglio grande chiusura con "Aldo Moro – la verità negata" della compagnia I teatranti. Il testo, scritto da Giuseppe D’Angelo e tratto dall’omonimo libro dell’on. Gero Grassi, racconta il percorso di ricerca della verità sull’eccidio di via Fani e sul rapimento ed omicidio di Aldo Moro. Sulla scena ci saranno Valentina Caforio e Luciano Ligorio. Regia di Giuseppe D’Angelo.





Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Ingresso libero e gratuito con posti a sedere non prenotabili.